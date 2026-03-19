Rasim Binakaj, humbi jetën mëngjesin e së hënës si pasojë e plagëve nga arma e zjarrit në Gjakovë.

38-vjeçari ndërkaq ishte xhaxhai i finalistes së edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova 4, Elijona Binakajt.

Për këtë, disa nga ish-banorët i kanë shprehur ngushëllime Elijonës dhe familjes së saj.

"Ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes Binakaj", ka shkruar Londrim Mekaj në një postim në Instagram.

"Ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes Binakaj. Zoti ju dhëntë forcë dhe durim për ta përballuar këtë humbje të madhe", ka shkruar Klodian Mihaj.

Benita Zena nga ana tjetër theksoi: "Ngushëllime për familjen Binakaj. Zoti e mëshiroftë të ndjerin, ndërsa familjarëve ua dhëntë forcën".

Elijona nga ana tjetër nuk ka bërë akoma reagim në lidhje me këtë ngjarje. /Telegrafi/

