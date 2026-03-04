Londrim Mekaj nuk e ndjekë Benita Zenën në Instagram - prishet miqësia?
Londrim Mekaj u shpall të premten fitues i edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova.
Ai megjithatë në shtëpinë e famshme pati raporte të mira thuajse me të gjithë konkurrentët.
Gjithashtu me Benita Zenën krijoi një marrëdhënie të mirë, edhe pse kanë pasur shpesh mospajtime.
Foto: Instagram
Por duket se pas përfundimit të Big Brother, gjërat kanë ndryshuar mes tyre.
Shihet se në Instagram të Londrimit, ai nuk e ndjekë më Benitën, gjersa kjo e fundit e mban akoma te miqtë.
A do të thotë kjo se është prishur miqësia mes tyre, apo një veprim i momentit.
Londrimi ndërkaq ka fshirë edhe të gjitha fotografitë që mban në Instagram. /Telegrafi/
Benita dhe Londrimi
