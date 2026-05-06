Këngëtarja britanike Lola Young ka rrëfyer publikisht një përvojë të dhimbshme personale, duke zbuluar se u shkatërrua emocionalisht kur zbuloi se një burrë “më i madh në moshë”, me të cilin po dilte prej muajsh, po bënte një jetë të dyfishtë si bashkëshort dhe baba.
Sipas Daily Mail, artistja 25-vjeçare e tregoi historinë gjatë një momenti rrëfimi në skenë, si e ftuar në koncertin e yllit spanjoll Rosalía, në O2 Arena në Londër, të martën, më 5 maj 2026.
Lola tha se kishte qenë në një lidhje me këtë person për rreth katër muaj dhe se po “binte në dashuri”. Por gjithçka u rrëzua në një çast, kur ajo, pa e dashur, dëgjoi një telefonatë që i zbuloi të vërtetën.
Ajo shpjegoi se në një moment intim, telefoni i tij ra dhe ai u ngrit me nxitim duke i thënë se do të kthehej “për dy minuta”. Ndërkohë, muzika në shtëpi vazhdonte të luhej përmes një Bluetooth altoparlanti, dhe kur ai zbriti poshtë për të folur në telefon, zëri i telefonatës u transmetua edhe në altoparlant.
Në atë bisedë, sipas saj, gruaja e tij po i kërkonte t’i sillte pampersa për fëmijët, gjë që e bëri Lolën të kuptonte se ai ishte i martuar dhe kishte fëmijë.
Pas këtij zbulimi, ajo tha se reagoi ashpër dhe humbi kontrollin nga tronditja. Në skenë, ajo u shpreh se pas kësaj përvoje “nuk mund ta bëjë më këtë” dhe shtoi se do të rikthehej te lidhjet me gra. Edhe pse Lola Young nuk ka vendosur publikisht një etiketë për seksualitetin e saj, ajo është përmendur më herët në rrjete sociale me deklarata që sugjerojnë tërheqje edhe ndaj grave.
Artikulli kujton se Lola Young është një emër i njohur në skenën muzikore britanike dhe fituese e çmimit Grammy, ndërsa në vitet e fundit ajo ka folur hapur edhe për betejat personale, përfshirë procesin e rikuperimit nga varësia dhe shëndetin mendor, duke e kthyer sinqeritetin në një pjesë të rëndësishme të imazhit të saj publik. /Telegrafi/