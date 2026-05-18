Lojtarët më të mirë 19-vjeçë në pesë ligat kryesore të Evropës këtë sezon
Lamine Yamal është dalluar si performuesi më i mirë mes adoleshentëve në pesë ligat kryesore të Evropës këtë sezon, duke kryesuar renditjen e lojtarëve nën 19 vjeç për gola pa penallti dhe asistime me një shifër mbresëlënëse prej 24 kontributesh, pesë më shumë se çdo lojtar tjetër.
Në vendin e dytë renditet Yan Diomande i RB Leipzig, me 19 kontribute, duke vazhduar një sezon individual shumë të fortë për talentin e ri nga Bregu i Fildishtë.
Said El Mala i 1. FC Koln mban vendin e tretë me 14 kontribute, ndërsa Endrick aktualisht i huazuar te Olympique Lyonnais nga Real Madridi – dhe Eli Junior Kroupi i AFC Bournemouth ndajnë vendin e katërt me nga 10 secili.
Christian Kofane i Bayer Leverkusen renditet i gjashti me 9 kontribute, ndërsa Lennart Karl i Bayern Munich ka 8.
Lojtarët e Paris Saint-Germain, Senny Mayulu dhe Rayan Rocha, ndajnë vendin e tetë me nga 7, ndërsa Jan Virgili i Mallorcas e mbyll dhjetëshen më të mirë me 6.
Lista plotësohet nga Luka Vuskovic i Hamburger dhe Prosper Peter i Angers SCO me nga 5 kontribute, Ibrahim Mbaye i Paris Saint-Germain dhe Sidiki Cherif i Angers SCO me nga 4, si dhe Mateus Mane i Wolverhampton Wanderers që mbyll renditjen e 15 më të mirëve me 3.