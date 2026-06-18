Liverpooli transferon yllin e Spanjës, të gjitha detajet e marrëveshjes
Liverpooli është futur papritur në garë për të nënshkruar me anësorin e Osasunës, Victor Munoz, i cili thuhet se ishte afër t'i bashkohej Newcastle United dhe klubi nga Anfield ka arritur ta ‘vjedh’ këtë transferim në kohë rekord.
Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka zbuluar se transferimi i Munoz nga Osasuna te Liverpooli këtë verë është çështje e kryer tashmë.
“EKSKLUZIVE: Liverpooli është gati të nënshkruajë me Victor Munoz. Ja ku jemi!. Gjithçka gati për të nënshkruar dhe një tjetër surprizë e madhe”, ka shkruar fillimisht Romano.
🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool are set to sign Víctor Muñoz with HIJACK done, HERE WE GO! 🔴🇪🇸
Newcastle in advanced talks for days but #LFC enter the deal, verbally agree terms with Muñoz and activate €40m release clause.
All set to be signed and another big surpise. 🧨 pic.twitter.com/iKjFWsR1nx
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026
Romano zbuloi gjithashtu se Newcastle kishte qenë në bisedime të avancuara me Osasunën për yllin e ri spanjoll për njëfarë kohe përpara se Liverpooli të ndërhynte.
“Pas marrëveshjes surprizë me Liverpoolin: 40 milionë euro për Victor Munoz, klauzola e lirimit është aktivizuar, vizitat mjekësore janë kryer tashmë në SHBA".
“Deklarata zyrtare do të vijë këtë javë. Surprizë e madhe pas rrëmbimit të lojtarit, me Real Madridin që mori 20 milionë euro”, shtoi Romano.
🚨🇪🇸 Behind Liverpool surprise deal: €40m for Víctor Muñoz, release clause activated, medical already done in the US.
Official statement to follow already this week. Big surprise after hijack with Real Madrid getting €20m.
🎥 Full exclusive story: https://t.co/64SiHOClWP pic.twitter.com/TEun7K1AvQ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026
Në anën tjetër, sipas gazetarit Ben Jacobs, Munoz, do të nënshkruajë një kontratë gjashtëvjeçare me Liverpoolin.
Ndryshe, 22-vjeçari spanjoll mund të luajë në vijën e sulmit dhe shihet si një kërcënim në tranzicione, gjë që do të ndihmonte planet e Andoni Iraolës për të rikthyer futbollin me ritëm të lartë.
Sezonin e kaluar, Munoz shënoi gjashtë gola në La Liga për Osasunën, duke regjistruar dy asistime. /Telegrafi/