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Liverpooli është futur papritur në garë për të nënshkruar me anësorin e Osasunës, Victor Munoz, i cili thuhet se ishte afër t'i bashkohej Newcastle United dhe klubi nga Anfield ka arritur ta ‘vjedh’ këtë transferim në kohë rekord.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka zbuluar se transferimi i Munoz nga Osasuna te Liverpooli këtë verë është çështje e kryer tashmë.

“EKSKLUZIVE: Liverpooli është gati të nënshkruajë me Victor Munoz. Ja ku jemi!. Gjithçka gati për të nënshkruar dhe një tjetër surprizë e madhe”, ka shkruar fillimisht Romano.

Romano zbuloi gjithashtu se Newcastle kishte qenë në bisedime të avancuara me Osasunën për yllin e ri spanjoll për njëfarë kohe përpara se Liverpooli të ndërhynte.

“Pas marrëveshjes surprizë me Liverpoolin: 40 milionë euro për Victor Munoz, klauzola e lirimit është aktivizuar, vizitat mjekësore janë kryer tashmë në SHBA".

“Deklarata zyrtare do të vijë këtë javë. Surprizë e madhe pas rrëmbimit të lojtarit, me Real Madridin që mori 20 milionë euro”, shtoi Romano.

Në anën tjetër, sipas gazetarit Ben Jacobs, Munoz, do të nënshkruajë një kontratë gjashtëvjeçare me Liverpoolin.

Ndryshe, 22-vjeçari spanjoll mund të luajë në vijën e sulmit dhe shihet si një kërcënim në tranzicione, gjë që do të ndihmonte planet e Andoni Iraolës për të rikthyer futbollin me ritëm të lartë.

Sezonin e kaluar, Munoz shënoi gjashtë gola në La Liga për Osasunën, duke regjistruar dy asistime. /Telegrafi/

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