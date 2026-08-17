Rregulla të reja në Ligën Premier: Katër ndryshime për sezonin e ri, hiqet pauza për hidratim
Sezoni i ri i Ligës Premier nis këtë javë me përballjen mes Arsenalit dhe Coventryt të premten, ndërsa organizatorët kanë konfirmuar katër ndryshime të rëndësishme në rregullore.
Pas risive të aplikuara në Kupën e Botës, disa prej të cilave shkaktuan reagime të shumta nga tifozët, Liga Premier ka përcaktuar rregullat që do të zbatohen gjatë sezonit të ri.
Ndryshimi më i rëndësishëm është se nuk do të ketë më pauza për hidratim, një vendim që pritet të mirëpritet nga tifozët dhe klubet angleze.
Ndërkohë, ndryshimet e tjera lidhen me trajtimin e lojtarëve të lënduar, vonesat gjatë rivënieve të lojës, zëvendësimet dhe përdorimin e VAR-it.
1. Lojtari i lënduar duhet të largohet për një minutë
Një lojtar që merr trajtim mjekësor në fushë do të duhet të largohet nga terreni për të paktën një minutë përpara se të rikthehet në lojë.
Ky ndryshim synon të parandalojë vonesat e panevojshme dhe simulimin e lëndimeve, pasi një lojtar nuk do të mund të rikthehet menjëherë në fushë pasi ka marrë trajtim.
2. Pesë sekonda për rivëniet e lojës
Gjyqtarët do të përdorin një numërim prej pesë sekondash në rastet kur një ekip vonon qartazi rivënien e lojës pasi topi ka dalë jashtë fushës.
Kjo vlen për rivëniet anësore dhe goditjet nga porta.
Nëse një ekip e tejkalon afatin prej pesë sekondash për rivënien anësore, rivënia do t'i akordohet kundërshtarit.
Në rastin e goditjes nga porta, nëse koha tejkalohet, kundërshtarit do t'i akordohet një goditje nga këndi.
3. Vetëm 10 sekonda për zëvendësimin
Edhe zëvendësimet do të jenë subjekt i një kufizimi kohor.
Lojtari që po largohet nga fusha duhet ta bëjë këtë brenda 10 sekondash. Nëse kjo kohë tejkalohet, lojtari i ri nuk do të mund të hyjë në lojë deri në ndërprerjen e radhës pas kalimit të një minute.
Rregulli synon të reduktojë humbjen e kohës gjatë zëvendësimeve.
4. VAR-i mund të ndërhyjë për kartonin e dytë të verdhë
Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me VAR-in.
Sistemi i asistencës video do të mund të përdoret në rastet kur një lojtar ndëshkohet me kartonin e dytë të verdhë, i cili rezulton në karton të kuq.
Megjithatë, VAR-i nuk do të përdoret për të vlerësuar nëse një ndërhyrje meritonte potencialisht kartonin e dytë të verdhë. Kontrolli do të bëhet vetëm pasi gjyqtari ta ketë dhënë zyrtarisht kartonin e dytë të verdhë dhe rrjedhimisht të kuqin.
Këto ndryshime do të jenë në fuqi gjatë sezonit të ri të Ligës Premier, me synimin për të reduktuar vonesat dhe për të përmirësuar rrjedhshmërinë e ndeshjeve. /Telegrafi/