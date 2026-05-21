Liverpooli përgatit 110 milionë euro për transferimin e dy lojtarëve nga i njëjti klub
Pavarësisht se shpenzoi mbi 400 milionë euro në këtë periudhë vitin e kaluar, sezoni i trazuar i Liverpoolit e ka lënë skuadrën e Arne Slotit me nevojë urgjente për një rindërtim tjetër, sërish të kushtueshëm.
Tashmë, Liverpool ka një përforcim që pritet të vijë në “Anfield” nga Franca, me transferimin që ka qenë praktikisht i përgatitur prej gati një viti, dhe tani Slot duket se po synon të “goditë” edhe një tjetër klub të Ligue 1 me një dyshe afrimesh.
Me largimin e legjendës së klubit, Mohamed Salah, që lë një boshllëk të madh në krahun e djathtë të sulmit, klubi ka skautuar zëvendësues të përshtatshëm që i përshtaten profilit taktik të Slotit.
Një emër në krye të listës është Maghnes Akliouche, i cili me 39 kontribute në gola në 109 ndeshje ka fituar një vlerësim rreth 60 milionë euro.
“Të Kuqtë” po mendojnë gjithashtu ndryshime edhe në mesfushë, me Curtis Jones, i lindur dhe rritur në Liverpool, që po shqyrton një aventurë të re në Itali.
Kjo do të krijonte hapësirë për Lamine Camara të Monacos, i cili raportohet se është pjesa e dytë e kësaj goditjeje të dyfishtë.
Senegalezi 22-vjeçar ka bërë përshtypje te Monaco, pasi u transferua nga Metz sezonin e kaluar, duke zhvilluar 71 paraqitje.
Dy lojtarët e Monacos raportohet se janë të interesuar për një hap më të madh në karrierë pas dështimit për t’u kualifikuar në Ligën e Kampionëve, ndërsa tarifa e përfolur e kombinuar prej rreth 110 milionë eurosh pritet të jetë mjaftueshëm e ulët që Slot të vazhdojë të shpenzojë edhe më tej./Telegrafi/