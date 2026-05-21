Nagelsmann publikon listën e Gjermanisë për Kupën e Botës 2026, rikthehet Neuer
Përzgjedhësi i Kombëtares së Gjermanisë, Julian Nagelsmann, ka publikuar listën prej 26 lojtarëve të ftuar për Kupën e Botës 2026, duke kombinuar eksperiencën me talentin e ri në përpjekjen për ta rikthyer Gjermaninë në majën e futbollit botëror.
Në portë, Nagelsmann i ka besuar përvojës së Manuel Neuer, i cili rikthehet si lider i repartit, së bashku me Oliver Baumann dhe Alexander Nubel.
Në mbrojtje, pjesë e listës janë emra të rëndësishëm si Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck dhe David Raum, ndërsa bie në sy edhe prania e talentëve si Nathaniel Brown dhe Malick Thiaw.
Mesfusha dhe sulmi pritet të jenë arma kryesore e Gjermanisë në këtë Botëror. Jamal Musiala dhe Florian Wirtz do të udhëheqin repartin sulmues, të mbështetur nga emra si Kai Havertz, Leroy Sane, Deniz Undav dhe Leon Goretzka.
— DFB-Team (@DFB_Team) May 21, 2026
Në listë nuk mungojnë as emrat e rinj që konsiderohen si e ardhmja e futbollit gjerman, përfshirë Nick Woltemade, Lennart Karl dhe Jamie Leweling, të cilët kanë impresionuar me paraqitjet e tyre në sezonet e fundit.
Pas zhgënjimeve në Botërorët e fundit, Gjermania tani synon të rikthejë identitetin e saj dominues në arenën ndërkombëtare, ndërsa Nagelsmann duket i vendosur të ndërtojë një ekip më agresiv, më modern dhe më të uritur për sukses. /Telegrafi/