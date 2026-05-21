Gjiganti spanjoll mendon transferimin e Salahut
Bordi i drejtorëve të Atletico Madridit ka vënë syrin në një mundësi vërtet historike dhe të rëndësishme në treg. Qëllimi i tyre kryesor është të nënshkruajnë me superyllin e Liverpoolit, Mohamed Salah, si transferim i lirë.
33-vjeçar afrikan, i njohur për stilin e tij shpërthyes të lojës, ka marrë vendimin e prerë për të mos e zgjatur qëndrimin e tij në Angli.
Ky qëndrim ka ndezur kambanat e alarmit në Anfield, ku drejtuesit e klubit tashmë po kërkojnë një zëvendësim për sulmuesin, me Jarrod Boëen si një kandidat të mundshëm.
Liverpooli po përballet me largimin e dhimbshëm të një legjenda që ka grumbulluar 65 gola për vendin e tij. Ndërsa negociatat midis lojtarit dhe ligës së pasur të Arabisë Saudite mbeten të bllokuara, një ofertë e fortë nga Spanja po del në pah.
Drejtuesit sportiv të Atletico Madridit tani kanë mbështetjen e fuqishme financiare të fondit amerikan Apollo për të ndjekur transferimet elitare.
Stimuli kryesor për të joshur sulmuesin anësor është mundësia për të udhëhequr një projekt të hartuar për të fituar Ligën e Kampionëve në stadiumin e tyre.
Atletico Madrid e kupton se sezoni i ardhshëm mbart një rëndësi të veçantë dhe të papërsëritshme emocionale për të gjithë tifozët e saj besnikë. Perspektiva e të luajturit në finalen kontinentale në stadiumin Metropolitano e detyron stafin teknik të mbledhë një skuadër fituese. /Telegrafi/