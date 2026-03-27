Liverpooli ofron 80 milionë euro për transferimit e zëvendësuesit të Van Dijk
Prioriteti kryesor i Liverpoolit është transferimi i mbrojtësit qendror brazilian Murillo, shpërthimi i të cilit te Nottingham Forest ka tërhequr vëmendjen e analistëve më të njohur në Angli.
Liverpooli e ka të qartë se eksperienca e Virgil van Dijk kërkon gjetjen e një pasardhësi të besueshëm, i cili mund të dominojë zonën me të njëjtin autoritet. Klubi po shqyrton një ofertë financiare deri në 80 milionë euro, duke reflektuar rëndësinë strategjike të këtij përforcimi në mbrojtje.
Drejtori sportiv, Richard Hughes, po udhëheq përpjekjet për të siguruar që 23-vjeçari të bëhet lideri i ri i repartit defensiv.
Murillo posedon profilin fizik dhe aftësitë në shpërndarjen e topit që i përshtaten në mënyrë perfekte sistemit taktik të trajnerit Arne Slot.
Liverpooli vlerëson lart edhe faktin se mbrojtësi nga Amerika e Jugut ka treguar pjekuri përtej moshës së tij në Ligën Premier, një kampionat jashtëzakonisht kërkues.
Statistikat e tij në duelet ajrore dhe aftësia për të lexuar rrezikun e bëjnë atë kandidatin ideal për këtë rol.
Monitorimi i progresit të Murillos nuk është i ri, pasi departamenti i skautimit të klubit e ka ndjekur atë që në hapat e parë në futbollin brazilian. Tani, pas konsolidimit të tij në Angli, Liverpooli beson se është momenti i duhur për të paraqitur një ofertë tërheqëse financiarisht.
Megjithatë, “Të Kuqtë” nuk janë të vetëm në këtë garë, pasi edhe Manchester United po e ndjek nga afër mbrojtësin premtues.
Kjo konkurrencë direkte mes dy prej klubeve më të dekoruara në Angli mund të rrisë çmimin përfundimtar të marrëveshjes në afatin e ardhshëm kalimtar./Telegrafi/