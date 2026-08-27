Liverpooli është afër transferimit të Barcolas, marrëveshja me PSG-në hyn në fazën përfundimtare
Klubi anglez, Liverpoolit thuhet se ka hyrë në fazën përfundimtare për të transferuar sulmuesin anësor, Bradley Barcola nga Paris Saint-Germain.
Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Liverpooli është në “fazat e fundit” të një marrëveshjeje për sulmuesin anësori të Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, me zyrtarë të lartë të klubit të përfshirë tani në të dyja palët.
Romano raporton se një përparim i madh "shihet si i afërt", pasi negociatat janë përshkallëzuar në nivelet më të larta në Anfield dhe Parc des Princes.
Gazetari italian e sinjalizoi për herë të parë interesin e Liverpoolit në maj, duke zbuluar se Barcola ishte "objektivi i tyre kryesor" dhe, më e rëndësishmja, "aspak i paprekshëm" për sa i përket PSG-së.
🚨🔴 Liverpool are now at the final stages of Bradley Barcola deal with PSG.
The negotiations moved to the highest officials at both clubs and breakthrough now seen as imminent.
The exclusive story from May: only #LFC for Barcola. Top target. Not untouchable, at all. pic.twitter.com/mqxoWhFh01
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026
23-vjeçari ka qenë një armë kyçe sulmuese për kampionët në fuqi të Evropës dhe disponueshmëria e tij do të përfaqësonte një deklaratë të madhe të qëllimit nga Liverpooli, ndërsa ata kërkojnë të forcohen në krahët e sulmit.
Barcola ka shënuar 11 gola dhe një asistim në 29 paraqitje në Ligue 1 sezonin e kaluar, duke shtuar dy gola dhe katër asistime në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/