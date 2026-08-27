Klubi anglez, Liverpoolit thuhet se ka hyrë në fazën përfundimtare për të transferuar sulmuesin anësor, Bradley Barcola nga Paris Saint-Germain.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Liverpooli është në “fazat e fundit” të një marrëveshjeje për sulmuesin anësori të Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, me zyrtarë të lartë të klubit të përfshirë tani në të dyja palët.

Romano raporton se një përparim i madh "shihet si i afërt", pasi negociatat janë përshkallëzuar në nivelet më të larta në Anfield dhe Parc des Princes.

Gazetari italian e sinjalizoi për herë të parë interesin e Liverpoolit në maj, duke zbuluar se Barcola ishte "objektivi i tyre kryesor" dhe, më e rëndësishmja, "aspak i paprekshëm" për sa i përket PSG-së.


23-vjeçari ka qenë një armë kyçe sulmuese për kampionët në fuqi të Evropës dhe disponueshmëria e tij do të përfaqësonte një deklaratë të madhe të qëllimit nga Liverpooli, ndërsa ata kërkojnë të forcohen në krahët e sulmit.

Barcola ka shënuar 11 gola dhe një asistim në 29 paraqitje në Ligue 1 sezonin e kaluar, duke shtuar dy gola dhe katër asistime në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/

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