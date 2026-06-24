Lionel Messi po arrin kulmin në kohën ideale për Argjentinën në Kupën e Botës
Lionel Messi ka shënuar gola të çdo lloji gjatë karrierës të jashtëzakonshme, por një tip goli është bërë pjesë e identitetit të tij dhe pikërisht me një të tillë e udhëhoqi Argjentinën drejt një tjetër fitoreje në Kupën e Botës 2026.
Siç është bërë zakon ndër vite, Messi e nisi aksionin nga qendra e fushës përpara se ta shpërndante lojën në krah. Më pas, ai vonoi hyrjen në zonë, duke mbërritur në momentin e duhur për të finalizuar me të majtën pas një pasimi prapa. Të gjithë e dinin se çfarë kishte planifikuar në mendjen e tij, por askush nuk ishte në gjendje ta ndalte.
Në përgjithësi, askush nuk ka arritur ta ndalë Messin në këtë Kupë Bote. 38-vjeçari ka realizuar pesë gola në vetëm dy ndeshje, duke u bërë golashënuesi më i mirë në historinë e kompeticionit dhe duke kaluar rekordin e mëparshëm të Miroslav Klose.
Messi tashmë numëron 18 gola në Kupat e Botës dhe ka ende kohë të mjaftueshme për ta përmirësuar këtë rekord.
Megjithatë, jo shumë kohë më parë kishte dyshime rreth rolit të tij te Argjentina para fillimit të turneut. Ai u largua i dëmtuar nga ndeshja e fundit e Inter Miamit para pushimit për Kupën e Botës, duke përmendur lodhje fizike, gjë që ngriti pikëpyetje mbi gjendjen e tij fizike.
Gjithashtu kishte diskutime edhe për nivelin e konkurrencës në MLS. Kur Argjentina fitoi Kupën e Botës në vitin 2022, Messi ishte ende pjesë e Paris Saint-Germain në një nga ligat më të forta të Evropës. Tashmë ai luan në kampionatin amerikan dhe shumëkush pyeste nëse kjo do ta mbante në nivelin e nevojshëm për të udhëhequr sërish Argjentinën.
Deri tani, të gjitha këto dyshime janë zhdukur. Messi kryeson listën e golashënuesve përpara emrave si Kylian Mbappe, Erling Haaland dhe Harry Kane, duke realizuar të pesë golat e Argjentinës në dy ndeshjet e para të turneut.
Ai mund të kishte shënuar edhe gjashtë gola, por humbi një penallti në ndeshjen kundër Austrisë.
Përzgjedhësi Lionel Scaloni mund të vendosë ta pushojë Messin në ndeshjen e fundit të grupit ndaj Jordanisë, duke qenë se kampionët në fuqi e kanë siguruar tashmë kualifikimin në fazën eliminatore si fitues të grupit J.
Një vendim i tillë do të kishte kuptim, pasi Argjentina dëshiron ta ruajë liderin e saj për fazat vendimtare të turneut.
Në vend që ta kufizonte, transferimi te Inter Miami mund ta ketë ndihmuar Messin të arrijë kulmin e formës pikërisht në momentin e duhur. Në MLS ai ka pasur mundësinë të menaxhojë më mirë minutat dhe ngarkesën fizike, ndërsa sezoni i tij me klubin nuk ka qenë aq i lodhshëm sa një sezon i plotë në Evropë.
Sinjalet se Messi po përgatitej për një tjetër Kupë Bote të madhe kishin ardhur edhe para turneut, kur ai kontribuoi në 12 gola dhe asistime në vetëm pesë ndeshje me Inter Miamin.
Madje u raportua se ai kishte zhvilluar seanca shtesë stërvitore me shokun e skuadrës Rodrigo De Paul për t'u përgatitur maksimalisht për verën amerikane.
Në dy ndeshjet e para të këtij Botërori, Messi ka qenë në formën e tij më të mirë. Lëvizjet e tij kanë qenë shpërthyese, ndërsa finalizimi pothuajse perfekt, me përjashtim të penalltisë së humbur ndaj Austrisë.
Natyrisht, Argjentina luan sipas pikave të forta të kapitenit të saj. Scaloni e ka ndërtuar skuadrën rreth Messit, duke i dhënë atij lirinë për të ruajtur energjitë dhe për të bërë diferencën në fazën sulmuese.
Messi nuk kthehet shpesh në mbrojtje dhe nuk kontribuon shumë pa top, por aftësia e Argjentinës për të kontrolluar ndeshjet e bën të mundur mbajtjen në fushë të një lojtari që mund të ndryshojë gjithçka me një moment magjie.
Celebrating Lionel Messi's record 18 goals with adidas football.
From 2006 to 2026, from the Teamgeist to the Trionda. pic.twitter.com/3QeDtxzg70
— FotMob (@FotMob) June 23, 2026
Argjentina ka kaluar pa vështirësi dy ndeshjet e para ndaj Algjerisë dhe Austrisë, ndërsa Messi po shënon me lehtësi dhe gjithçka tregon se rekordi i tij prej 18 golash në Kupat e Botës do të vazhdojë të rritet.
Është e vërtetë që kampionët në fuqi nuk janë përballur ende me një rival të nivelit më të lartë, por ajo që kanë treguar deri tani është e mjaftueshme për të bindur se do të jenë një nga favoritët kryesorë për trofeun.
Në vitin 2022, Messi realizoi ëndrrën e jetës duke fituar Kupën e Botës dhe duke i dhënë fund çdo debati rreth statusit të tij në historinë e futbollit argjentinas.
Tre vjet e gjysmë më vonë, ai po bën gjithçka për ta forcuar edhe më shumë atë trashëgimi./Telegrafi/