Lindsay Lohan flet nga Dubai, ku jeton prej vitesh: Qëndroni të sigurt
Aktorja amerikane, Lindsay Lohan dhe familja e saj kanë jetuar në Dubai prej vitesh.
Ajo e bëri njoftimin në Instagram pasi Irani nisi kundërsulmet pas një sulmi të përbashkët nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
"Duke u lutur për paqe. Qëndroni të gjithë të sigurt. Zoti na bekoftë të gjithëve", shkroi ajo në Instagram.
Një burim i tha TMZ se ajo, bashkëshorti i saj Bader Shammas dhe djali Luai janë shëndoshë e mirë.
Ylli i famshëm u zhvendos në Dubai në vitin 2014.
Vendosi ta ndërmerrte këtë hap sepse donte të gjente paqe dhe privatësi larg vëmendjes mediatike që kishte në Hollywood.
E njëjta u takua me biznesmenin kuvajtian Bader Shammas në vitin 2020 dhe u fejuan në vitin 2021.
Ata u martuan një vit më vonë. /Telegrafi/
