Leonora e ashpër ndaj Albës: Nëse ke vendosur të mbulohesh dhe nuk po fal namaz - po e bën për lojë, nuk luhet me Zotin dhe fenë myslimane
Një debat i fortë dhe mjaft domethënës ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në Big Brother VIP Kosova 4, pas rrëfimit të Albës për vendimin e saj që të mbulohet, vendim që tashmë ka ngjallur reagime të shumta në publik.
Opinionistja e programit, këngëtarja Leonora Jakupi, iu drejtua drejtpërdrejt Albës me një pyetje thelbësore, duke kërkuar sqarim nëse ajo ka vendosur të mbulohet sipas parimeve fetare apo thjesht të vendosë shami, pasi sipas saj këto janë dy koncepte të ndryshme në fenë myslimane. Leonora theksoi se mbulimi në Islam nuk nënkupton vetëm veshjen, por edhe praktikimin e plotë të fesë.
Sipas Leonorës, “me fenë myslimane, kur mbulohesh nënkupton mbulesën e trupit, por edhe faljen e pesë vakteve të namazit”, duke shtuar se këto elemente janë të pandashme nga njëra-tjetra.
Nga ana tjetër, Alba u shpreh se nuk ka shumë informacion rreth procedurave dhe praktikave fetare, deklaratë që e bëri Leonorën të reagojë ashpër. Ajo iu drejtua banorës me tone të forta, duke i thënë: “Alba, nëse ti vë mbulesë dhe nuk di të falësh namaz, këtë po e bën për lojë dhe këtë nuk dua fare ta besoj. Nuk luhet me Zotin dhe fenë islame në këtë formë, sinqerisht dhe jo në këtë pikë të lojës”.
Mbetet të shihet se si do të reflektojë Alba mbi këtë përballje dhe nëse ky diskutim do të ndikojë në rrugëtimin e saj brenda Big Brother VIP Kosova 4. /Telegrafi/