Lejet e lëshuara sugjerojnë se dasma e Taylor Swift mund të jetë javën tjetër
Licencat e lëshuara dhe burimet tregojnë se Taylor Swift dhe Travis Kelce do të martohen në New York javën e ardhshme, raportoi të mërkurën New York Times.
Swift, një nga muzikantet më të suksesshme të të gjitha kohërave, dhe Kelce, një yll i futbollit amerikan, njoftuan fejesën e tyre në gusht. Megjithatë, nuk dihet se ku ose kur çifti do të martohet.
Siç raportohet, është kërkuar leje nga qyteti i New Yorkut për të mbyllur rrugët përreth Madison Square Garden nga 2 korriku deri në mesditën e 4 korrikut për ngjarjen e 3 korrikut, raportoi Times, duke cituar tre persona të njohur me çështjen.
Një zëdhënëse e qytetit konfirmoi për Reuters se ishte kërkuar një leje me këto detaje.
Sipas gazetës, disa anëtarë të Kansas City Chiefs të Kelce kanë rezervuar dhoma rreth datës 3 korrik në Marriott Marquis në Times Square.
Dy burime i thanë gazetës se plani përfshin një takim intim me rreth 100 persona në Garden më 2 korrik dhe rreth 1,000 persona më 3 korrik për një festë më të madhe "me shfaqje të mundshme në skenë".
Winick Productions, një kompani planifikimi eventesh, kërkoi një leje nga qyteti në fillim të qershorit për të ngritur një tendë përpara arenës që do të akomodonte midis 500 dhe 999 të ftuar, raporton NYT.
Kryebashkiaku i New Yorkut, Zohran Mamdani, la të kuptohej javën e kaluar se dasma e Swift mund të jetë së shpejti, kur e përmendi atë ndërsa fliste për Kupën e Botës.