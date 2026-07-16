Ledri Vula, Lyrical Son dhe MC Kresha do të jenë edhe në këtë edicion në skenën e festivalit 'Sunny Hill'
Reperët e njohur shqiptarë Ledri Vula, Lyrical Son dhe MC Kresha do të jenë sërish pjesë e Sunny Hill Festival 2026, duke u rikthyer në një nga skenat më të mëdha muzikore në rajon.
Pas performancave të suksesshme në edicionet e kaluara, treshja e njohur e hip-hopit shqiptar do të ngjitet edhe këtë verë në skenën e festivalit, për t'i dhuruar publikut hitet që kanë shënuar karrierën e tyre ndër vite.
Organizatorët e festivalit kanë publikuar tashmë posterët zyrtarë të artistëve pjesëmarrës, ku emrat e Ledrit, Lyrical Son dhe MC Kreshës konfirmohen si pjesë e programit të këtij edicioni.
Pritet që performancat e tyre të jenë ndër më të ndjekurat nga publiku vendas dhe ai ndërkombëtar, duke pasur parasysh popullaritetin që gëzojnë dhe lidhjen e veçantë që kanë krijuar me Sunny Hill Festival ndër vite.
Edicioni i sivjetmë premton një program të pasur me emra të njohur të skenës botërore. Në natën e parë, skenën kryesore do ta udhëheqë superylli i muzikës pop Katy Perry, ndërsa në natën e dytë do të performojë kantautori skocez Lewis Capaldi.
Kulmi i festivalit do të jetë nata e tretë, kur publiku do të ketë mundësinë të shijojë performancën e DJ-it dhe producentit me famë botërore Martin Garrix, i cili rikthehet në Prishtinë si një nga emrat më të mëdhenj të muzikës elektronike.
Me kombinimin e artistëve ndërkombëtarë dhe emrave më të suksesshëm të skenës shqiptare, Sunny Hill Festival 2026 pritet të jetë një prej ngjarjeve më të rëndësishme muzikore të verës në Kosovë dhe rajon. /Telegrafi/