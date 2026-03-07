Lady Gaga zbulon detaje rreth planeve për martesë
Lady Gaga po planifikon të martohet “së shpejti” me të fejuarin e saj, Michael Polansky.
Këngëtarja dha këtë përditësim të rëndësishëm për planet e saj të dasmës gjatë paraqitjes së saj të premten në transmetimin live të iHeartRadio “Romantic Radio” të Bruno Mars.
“Unë dhe i fejuari im kemi udhëtuar gjatë gjithë vitit, por do të martohemi së shpejti. Shpresonim që ti të zgjidhje një këngë të veçantë për ne,” tha Gaga, 39 vjeçe, në një mesazh të regjistruar.
“Nëse po kërkon një këngë për t’ia dedikuar bashkëshortit tënd, do të thosha nga albumi im i ri të zgjedhësh ‘Risk It All’,” u përgjigj Mars.
Ky përditësim vjen disa muaj pasi Gaga kishte treguar se ajo dhe partneri i saj flasin “gjatë gjithë kohës” për martesën e tyre të ardhshme.
“Kemi disa pushime mes angazhimeve tona dhe ato janë joshëse. Është si të themi: ‘Mirë, a mund të martohemi atë fundjavë?’,” tha ajo për median.
Polansky shtoi se çifti po mendon për një ceremoni intime, në vend të një dasme të madhe.
“Nuk duam një dasmë shumë të madhe, por duam ta shijojmë,” tha ai. “Në shumë mënyra, ne tashmë ndihemi si të martuar, kështu që nuk është se do të ndryshojë shumë gjë.”
Çifti gjithashtu tregoi se po mendojnë ta organizojnë dasmën ndoshta gjatë ose pas përfundimit të turneut të saj Mayhem Ball Tour.
Ylli i pop-it është planifikuar ta përfundojë turneun më 13 prill në Madison Square Garden.