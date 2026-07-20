Kylian Mbappe fiton Këpucën e Artë të Botërorit dhe shkruan historinë
Kylian Mbappe ka shkruar histori në Kupën e Botës 2026, duke fituar zyrtarisht Këpucën e Artë pas një paraqitjeje të jashtëzakonshme gjatë turneut.
Sulmuesi i Real Madridit e mbylli Botërorin me plot 10 gola, duke lënë pas Lionel Messin, i cili përfundoi me tetë realizime.
Me këtë sukses, Mbappe bëhet futbollisti i parë në histori që fiton Këpucën e Artë në dy edicione radhazi të Kupës së Botës, duke konfirmuar dominimin e tij në skenën më të madhe të futbollit.
Në të njëjtën kohë, ai ngriti në 22 numrin e golave të shënuar në 22 ndeshje të Kupës së Botës, duke u bërë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në historinë e këtij kompeticioni.
Ky është një tjetër rekord në një sezon të paharrueshëm 2025/26 për yllin francez, i cili gjithashtu e mbylli edicionin si golashënuesi më i mirë në Ligën e Kampionëve, La Liga dhe Kupën e Botës./Telegrafi/