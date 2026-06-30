“Ky është ekipi që mund ta fitojë Kupën e Botës”, Casemiro për Brazilin
Kombëtarja e Brazilit mposhti Japoninë me rezultat 2-1 në një ndeshje dramatike të Kupës së Botës dhe kështu siguroi një vend në fazën e 1/8-tës. Goli i fitores për Brazilin u shënua nga Gabriel Martinelli në minutën e gjashtë të kohës shtesë, pasi Japonia udhëhoqi në pjesën e parë.
Momenti kyç i pjesës së parë erdhi në minutën e 29-të, kur Danilo humbi topin në mesfushë. Kjo krijoi hapësirë për një kundërsulm të shpejtë japonez që solli Kaisha Sanon te topi dhe me një gjuajtje të saktë nga distanca, ai e pengoi Alisson të çonte në epërsi 1-0.
Në fund të pjesës së parë, brazilianët dukeshin të pafuqishëm kundër mbrojtjes së organizuar japoneze dhe nuk arritën të krijonin ndonjë rast konkret.
Goli i barazimit erdhi në minutën e 56-të. Pas një krosi në shtyllën e dytë, Casemiro e dërgoi topin me kokë në rrjetë me një gjuajtje në kohën e duhur për ta bërë rezultatin 1-1.
Fitorja u sigurua në momentet e fundit të ndeshjes. Në minutën e 96-të, lojtarët japonezë e humbën topin në zonën e rrezikshme, dhe Bruno Guimaraes asistoi Martinellin, i cili shënoi pa probleme për rezultatin përfundimtar 2-1 dhe një festë të madhe për ekipin e tij.
Edhe pse nuk luajti në nivelin më të lartë, Casemiro dha një kontribut kyç në fitore me golin e tij dhe kjo fitore sipas tij mund të bëjë që Brazili ta fitojë trofeun.
Paixão 😤#FIFAWorldCup pic.twitter.com/hGhhxVyAX2
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
“Pika jonë më e fortë ishte mentaliteti ynë. Nuk hoqëm dorë nga presioni në gjysmëfushën e tyre. Në Kupën e Botës është thelbësore të vlerësohen lojtarët që vijnë nga stoli”, ka thënë fillimisht Casemiro.
“Endrick hyri sot dhe luajti shumë mirë, Martinelli është gjithashtu një lojtar i shkëlqyer dhe Rayan është një zëvendësues i shkëlqyer për Raphinhan. Ky është shpirti, ky është një ekip që mund të fitojë Kupën e Botës", përfundoi ylli brazilian. /Telegrafi/