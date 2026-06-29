“Nuk kam fjalë për emocionet pas golit vendimtar” - flet Martinelli, heroi i Brazilit
Heroi i Brazilit në fitoren 2-1 ndaj Japonisë, Gabriel Martinelli, ka folur pas ndeshjes vendimtare që i siguroi “Seleçaos” kualifikimin në fazën e 1/8 së finales së Kupës së Botës 2026.
Sulmuesi brazilian shënoi golin e fitores në minutat shtesë, duke vendosur sfidën në favor të Brazilit në një ndeshje të tensionuar dhe shumë të luftuar deri në fund.
“Nuk mund të gjej fjalët për të përshkruar gëzimin në zemrën time. Duke parë të gjithë ata tifozë në këmbë, prindërit e mi, miqtë e mi… nuk mund ta shpjegoj,” ka thënë Martinelli pas ndeshjes.
Ai ka zbuluar gjithashtu se pas një rasti të humbur më herët, ishte i bindur se do të kishte një tjetër mundësi vendimtare.
“Pasi godita shtyllën, e dija që do të kisha një shans tjetër. Sinqerisht nuk kam fjalë. Jam thjesht i lumtur që arrita ta ndihmoja ekipin, pavarësisht nëse luaj në të majtë apo në qendër. Gjëja më e rëndësishme është të ndihmoj ekipin,” shtoi ai.
Me këtë fitore, Brazili siguron kalimin në fazën e 1/8 së finales, duke vazhduar rrugëtimin në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/