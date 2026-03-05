Kush është vajza shqiptare që u bë e famshme brenda një nate? Nga 100 ndjekës në afro 300 mijë pas një ndeshjeje të Olympiacos
Një shqiptare me emrin Marigona u bë papritur e njohur pasi kamerat e televizionit e fokusuan për disa sekonda gjatë një ndeshjeje basketbolli mes Olympiacos B.C. dhe ASVEL Villeurbanne.
Ajo ishte në tribunë duke ndjekur ndeshjen kur kamera e transmetimit e kapi gjatë gjuajtjeve të lira, moment që ndryshoi papritur jetën e saj.
Pas ndeshjes, fansat arritën ta gjenin në rrjetet sociale dhe popullariteti i saj u rrit shumë shpejt.
Marigona
Nga vetëm rreth 100 ndjekës në Instagram para ndeshjes, brenda një jave ajo arriti mbi 150 mijë ndjekës, ndërsa sot numëron rreth 293 mijë në Instagram dhe mbi 100 mijë të tjerë në TikTok.
Ajo ka treguar se në fillim nuk e kishte kuptuar fare se ishte bërë virale, derisa u kthye në shtëpi dhe pa reagimet në internet.
Marigona ka lindur në Kosovë, por për shkak të situatës së paqëndrueshme në vend, familja e saj u shpërngul në Gjermani.
Atje ajo u rrit dhe studioi për infermieri.
Në Gjermani njohu edhe partnerin e saj, një biznesmen grek që merret me tregtinë e arit dhe bizhuterive dhe është një tifoz i madh i Olympiacos, arsye pse ata ndodheshin në palestër atë ditë.
Që nga momenti kur u bë e njohur, ajo ka marrë oferta të shumta për të punuar si modele dhe për t’u shfaqur në programe televizive në Greqi.
Megjithatë, ëndrra e saj më e madhe është të bëhet aktore.
Ndërkohë, ajo ka marrë pjesë në disa evente sportive dhe është parë edhe në aktivitete të lidhura me basketbollin si dhe në ndeshje të Olympiacos, duke vazhduar të jetë një figurë gjithnjë e më e njohur në rrjetet sociale. /Telegrafi/