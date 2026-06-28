Kush është kolumbiania që u bë sensacion në Kupën e Botës me fotografitë nga tribunat?
Veronica Soto është shndërruar në një nga emrat më të komentuar gjatë Kupës së Botës 2026, pasi fotografitë e saj nga tribunat janë bërë virale në rrjetet sociale.
Bukuroshja kolumbiane tërhoqi menjëherë vëmendjen e tifozëve dhe mediave me paraqitjen plot stil gjatë ndeshjeve të kombëtares së Kolumbisë.
Udhëtimi i saj drejt Botërorit erdhi krejt papritur.
Pasi anuloi një pushim të planifikuar në Los Cabos dhe kaloi disa javë duke u rikuperuar në shtëpinë e saj në Medellin, ajo vendosi vetëm pak ditë para ndeshjes së Kolumbisë me Uzbekistanin të blinte biletat dhe të udhëtonte e vetme drejt Meksikës.
Në stadiumin Azteca, Veronica u shfaq me një veshje të punuar posaçërisht në ngjyrat e flamurit kolumbian, e cila tërhoqi menjëherë objektivat e fotografëve.
Pamjet e saj u transmetuan edhe gjatë sinjalit zyrtar të FIFA-s, ndërsa në rrjetet sociale shumë përdorues e cilësuan si një nga tifozet më tërheqëse të turneut.
Përtej famës së papritur, ka edhe një karrierë profesionale.
Ajo është inxhiniere ndërtimi, e specializuar në marketing, sipërmarrëse dhe krijuese përmbajtjesh në rrjetet sociale.
E lindur në Monteria, është rritur në Cienaga de Oro dhe aktualisht jeton në Medellin.
Popullariteti i saj është rritur me ritme të shpejta, ndërsa profili i saj në Instagram ka fituar qindra mijëra ndjekës brenda pak ditësh.
Ndërkohë, Veronica është përfshirë edhe në listat e mediave ndërkombëtare si një nga tifozet më të spikatura të Kupës së Botës 2026.
Ka lënë të hapur mundësinë që të vazhdojë të ndjekë nga afër ndeshjet e Kolumbisë, nëse kombëtarja e saj vazhdon rrugëtimin në turne. /Telegrafi/