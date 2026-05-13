Kur dhoma e zhveshjes shpërthen: gjashtë rastet kur futbollistët kanë sulmuar shokët e tyre të ekipit
Futbollit i pëlqen ta tregojë veten si një lojë uniteti, fryme zhveshtoreje dhe vëllazërie. Pikërisht për këtë arsye sherret midis shokëve të ekipit ndihen gjithmonë kaq shqetësuese. Ato e shkatërrojnë atë histori të bukur brenda pak sekondash.
Papritmas nuk bëhet më fjalë për frymën e ekipit, por për zemërimin, egon e plagosur, luftën për pushtet dhe nganjëherë humbjen e plotë të kontrollit. Dhe pikërisht aty qëndron magjepsja e tyre. Kur futbollistët nuk sulmojnë kundërshtarin, por kolegun e tyre, kjo shpesh zbulon më shumë për një ekip sesa çdo intervistë pas ndeshjes.
Sigurisht, jo çdo grusht dëshmon menjëherë se një klub është i shkatërruar. Dhomat e zhveshjes janë plot me personazhe të fortë, nën presion të madh, duke fjetur shumë pak, me shumë testosteron dhe pritje të mëdha të ngjeshura në një hapësirë të ngushtë. Gjërat shkojnë shumë mirë.
Por rastet më të famshme nuk u bënë kaq të mëdha vetëm sepse dy burra u ndanë për një kohë të shkurtër. Ato u bënë të mëdha sepse zbuluan diçka: një humor të helmuar, lidership të dobët, respekt të shkatërruar ose një sezon që tashmë kishte dalë nga binarët prapa skenave.
Joey Barton vs Ousmane Dabo - kur stërvitja u kthye në dhunë
Në vitin 2007 te Manchester City, një debat mes Joey Barton dhe Ousmane Dabo përfundoi në një sulm brutal. Barton e rrëzoi me grushte shokun e skuadrës dhe vazhdoi ta godiste edhe kur ai ishte në tokë.
Dabo përfundoi në spital me dëmtime serioze në fytyrë dhe sy. Rasti tronditi futbollin anglez, sepse nuk dukej më si një sherr i zakonshëm futbollistësh, por si një humbje totale kontrolli brenda skuadrës.
Bowyer vs Dyer - turpi publik i Newcastle United
Në vitin 2005, gjatë një ndeshjeje të Newcastle United kundër Aston Villas, Lee Bowyer dhe Kieron Dyer nisën të godisnin njëri-tjetrin në mes të fushës.
Pamjet u bënë virale në gjithë Anglinë dhe të dy lojtarët u përjashtuan me karton të kuq. Ishte një nga momentet më të turpshme në historinë moderne të klubit, duke e kthyer Newcastle në objekt talljeje para gjithë botës së futbollit.
Lee Bowyer now owns a carp fishery in France and is the assistant manager of Charlton Athletic.
Bellamy vs Riise - shkopi i golfit që tronditi Liverpoolin
Gjatë një kampi stërvitor në Portugali në vitin 2007, Craig Bellamy humbi kontrollin pas një debati dhe sulmoi John Arne Riise me një shkop golfi.
Ngjarja u bë një nga historitë më absurde në futboll. Liverpooli po përgatitej për Ligën e Kampionëve, ndërsa brenda hotelit të skuadrës situata dukej më shumë si kaos total sesa profesionalizëm elitar.
Valverde vs Tchouameni - përleshja që tronditi Real Madridin
Tensionet te Real Madrid shpërthyen kur Federico Valverde dhe Aurelien Tchouameni u përleshën pas një debati në stërvitje. Situata u përshkallëzua aq shumë sa Valverde përfundoi i gjakosur pas goditjes të fortë e cila e rrezoi në tavolinë.
Mesfushori uruguaian u dërgua në spital dhe klubi reagoi me masa disiplinore e gjoba të mëdha. Incidenti u pa si simbol i tensioneve dhe krizës që po kalonte skuadra madrilene atë sezon.
Lewandowski vs Coman - përplasja që tronditi Bayernin
Edhe te Bayern Munich pati tensione të forta, kur Robert Lewandowski dhe Kingsley Coman u përfshinë në një përleshje gjatë stërvitjes në vitin 2019.
Klubi u përpoq ta mbyllte shpejt çështjen, por incidenti tregoi se edhe skuadrat më të organizuara mund të plasariten nga presioni dhe egot e mëdha brenda dhomës së zhveshjes.
Zlatan vs Onyewu – “lufta” mes dy “gjigantëve”
Zlatan Ibrahimovic dhe Oguchi Onyewu u përleshën ashpër në stërvitje te Milani, me Zlatanin që më vonë pranoi se situata kishte dalë plotësisht jashtë kontrollit.
Shokët e skuadrës dhe trajnerët u detyruan të ndërhynin për t’i ndarë. Rasti mbeti famëkeq sepse përfaqësonte përplasjen e dy personaliteteve të forta që refuzonin të tërhiqeshin një hap pas. /Telegrafi/