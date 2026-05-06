Ku renditet treshja sulmuese e Bayern Munich mes më të mirave në histori?
Kur Harry Kane, Michael Olise dhe Luis Diaz i afrohen portës kundërshtare, zakonisht përfundimi është i njëjtë: gol.
Këtë e konfirmojnë ekipe si Atalanta, Real Madridi dhe Paris Saint-Germain, por edhe pothuajse çdo kundërshtar në Gjermani, që janë përballur me një nga repartet më të frikshme sulmuese në Evropë.
Që nga bashkimi i tyre në gusht, treshja e Bayern ka realizuar mbi 100 gola në të gjitha garat, duke u bërë vetëm treshja e pestë që arrin këtë shifër në shekullin e 21-të.
Ky dominim është një nga arsyet kryesore pse kampionët e Gjermanisë synojnë të shtojnë në koleksion edhe DFB-Pokal dhe Ligën e Kampionëve, pas fitimit të titullit në Bundesliga muajin e kaluar.
Revolucioni i Guardiolës dhe lindja e tresheve moderne
Formacionet me tre sulmues nuk janë të reja, por popullariteti i tyre u rrit ndjeshëm falë suksesit të Pep Guardiolas te Barcelona (2008–2012).
Në atë periudhë, katalanasit dominuan Evropën me një stil loje të bazuar në posedim dhe lëvizje të vazhdueshme.
Në qendër të këtij sistemi ishte Lionel Messi, i cili shpesh tërhiqej më thellë për të krijuar hapësira dhe avantazh numerik në mesfushë.
Ky stil revolucionar solli 14 trofe për Barcelonën dhe ndikoi drejtpërdrejt në mënyrën se si ekipet moderne ndërtojnë repartet sulmuese.
Treshja legjendare dhe krahasimi me Bayernin
Në vitet e fundit, disa treshe kanë vendosur standarde të jashtëzakonshme:
Lionel Messi, Luis Suarez dhe Neymar te Barcelona shënuan 122, 131 dhe 111 gola në tri sezone radhazi (2014–2017).
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dhe Gareth Bale te Real Madridi arritën 100 gola në sezonin 2014-15.
Mohamed Salah, Sadio Mane dhe Roberto Firmino te Liverpooli shënuan 91 gola në sezonin 2017-18.
Në këtë kontekst, treshja aktuale e Bayern Munich hyn në një grup shumë elitar, duke qenë ndër të paktat që kanë kaluar shifrën e 100 golave.
Krahasimi me PSG
Edhe Paris Saint-Germain ka pasur treshe të mëdha, përfshirë Lionel Messi, Neymar dhe Kylian Mbappe.
Aktualisht, PSG mbështetet te Ousmane Dembele, Desire Doue dhe Khvicha Kvaratskhelia, një treshe që dallon më shumë për kreativitet dhe lëvizje sesa për statistika.
Sezonin e fundit, golashënuesit kryesorë të PSG-së realizuan 72 gola gjithsej, ndërsa këtë sezon treshja aktuale ka arritur vetëm 48 gola — shumë më pak se 101 golat e Bayernit.
Struktura kundër fluiditetit
Ndërsa Bayern ka një strukturë të qartë taktike me Diaz në të majtë, Olise në të djathtë dhe Kane në qendër, PSG funksionon mbi bazën e lëvizjeve të vazhdueshme dhe rotacioneve.
Kjo i bën francezët të paparashikueshëm, por Bayerni mbetet më i qëndrueshëm dhe më efikas në aspektin e golave.
Treshja Bayern Munich me Kane, Olise dhe Diaz është tashmë pjesë e elitës së futbollit modern.
Megjithatë, për të hyrë në diskutimin si “më e madhja e të gjitha kohërave”, ata duhet të ruajnë këtë nivel dhe të fitojnë trofe të mëdhenj, ashtu siç bënë paraardhësit e tyre legjendarë. /Telegrafi/