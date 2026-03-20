Kryqi i Kuq Amerikan dhe Metallica mbledhin gati 40,000 dhurime gjaku në të gjithë botën
Mijëra fansa të Metallica-s në të gjithë botën janë bashkuar në dhurimin e gjakut, si rezultat i partneritetit të grupit me Kryqin e Kuq Amerikan.
Fondacioni i Metallica-s, All Within My Hands, filloi bashkëpunimin me Kryqin e Kuq në prill të vitit 2025. Që atëherë, kjo iniciativë ka mbledhur më shumë se 25,000 dhurime gjaku në të gjithë Shtetet e Bashkuara.
Grupi inkurajoi më tej dhurimet e gjakut në vende ndërkombëtare gjatë turneut botëror "M72", duke e çuar numrin e përgjithshëm të dhurimeve të mbledhura në afërsisht 40,000 në të gjithë botën.
"Misioni kryesor i Fondacionit All Within My Hands është të mbështesë kujdesin kritik dhe komunitetet, duke frymëzuar fansat dhe miqtë të ndërmarrin veprime. Jemi të emocionuar që 'familja Metallica' e njeh rëndësinë e dhurimit të gjakut dhe nuk ka hezituar të mbështetë këtë përpjekje shpëtimtare jetësh. Entuziazmi i tyre ka bërë një ndryshim të vërtetë dhe ne jemi të nderuar që qëndrojmë pranë tyre", tha Lars Ulrich, themelues i Metallica.
Fushata fillimisht u lançua përmes dhurimit të gjakut në vende të zgjedhura gjatë pjesës amerikane të turneut "M72", më pas u zgjerua në të gjithë vendin, duke i lejuar një game më të gjerë tifozësh të merrnin pjesë.
Njerëzit që dhuruan gjak në eventet e Kryqit të Kuq midis 29 korrikut 2025 dhe 28 shkurtit 2026, së bashku me regjistrimin e dhurimit, morën një bluzë me edicion të kufizuar (derisa të mbarojnë rezervat) dhe patën mundësinë të merrnin pjesë në një short për një kitarë ESP Snakebyte me një dizajn ekskluziv të Kryqit të Kuq dhe Metallica, të nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupit.
Iniciativa kontribuoi gjithashtu në rritjen e numrit të donatorëve të rinj. Sipas Kryqit të Kuq Amerikan, 16 përqind e pjesëmarrësve ishin donatorë për herë të parë dhe pothuajse gjysma e tyre ishin të moshës 16 deri në 24 vjeç.
Ky trend shoqërohet me një rritje më të gjerë të numrit të donatorëve nga Gjenerata Z krahasuar me vitin e kaluar, gjë që, siç pohon organizata, tregon gatishmërinë e të rinjve për të kontribuar në komunitet përmes akteve të thjeshta të ndihmës.
"Ajo që Metallica dhe fansat e tyre kanë arritur këtë vit është vërtet monumentale, duke frymëzuar njerëzit të dhurojnë gjak për herë të parë, ndërsa njëkohësisht duke inkurajuar adoleshentët dhe të rinjtë të dhurojnë gjak", tha Darren Irby, drejtor ekzekutiv i partneriteteve kombëtare të Kryqit të Kuq. /Telegrafi/