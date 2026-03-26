Kristi Lamaj rikthehet në shtëpi duke u futur nga muri, çfarë po ndodh në Big Brother VIP Albania 5?
Kristi Lamaj është rifutur ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5.
Ish-banori u rikthye në shtëpinë më të madhe në Shqipëri duke u futur nga muri rrethues, njësoj si dalja e tij, por kësaj radhe, jo si një konkurrent.
Ai erdhi në mënyrë surprizë për të gjithë banorët, të cilët nuk duhet të reagonin për gjëra “të çuditshme” që do të ndodhin në shtëpi këto tre ditë.
Pasi u përballën me Kristin, Selin, Miri dhe Brikena nuk i mbajtën dot lotët, por pa mundur të reagonin në mënyrë për të mos prishur sfidën e Vëllait të Madh.
Më herët, mëngjesin e së mërkurës në shtëpi hyri Seno, ndërsa Nikol dëgjoi letrën e nënës së saj për Fan Club disa javë më parë. /Telegrafi/
