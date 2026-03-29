"Krevati", Selin flet për momentin që do ta fshinte nga Big Brother
Sot (e diel) janë bërë 100 ditë nga qëndrimi i banorëve të edicionit të pestë të Big Brother.
Ata i janë përgjigjur disa pyetjeve lidhur me lojën e tyre brenda këtij formati.
Një nga pyetjet e Selin Bollatit kishte të bënte me një moment që do ta fshinte nga loja që ka bërë deri më tani.
“Nëse do të kishe mundësinë të fshije një moment gjatë garës tënde, cilin moment do të fshije?", ka qenë pyetja që iu drejtua.
Të gjithë konkurrentët e dinin përgjigjen pasi ka qenë një pjesë që u diskutua me të madhe në shtëpi.
"Patjetër krevatin, ortakërinë. Ajo lojë e jona i ka mbajtur të tjerë shumë brenda", u shpreh ajo.
Selin i referohet lojës me Mirin që në fillim, gjë që bëri të eskalonte e gjithë gjëja. /Telegrafi/
