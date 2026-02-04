"Kosova kufizohet me Bullgarinë", Alba ia huq pyetjeve gjeografike në Big Brother VIP Kosova 4
Gjatë një sfide të zhvilluar në Big Brother VIP Kosova, banorja Alba Pollozhani ka bërë një tjetër gabim që ka tërhequr vëmendjen e publikut.
Ajo u pyet se me cilat shtete kufizohet Kosova, por përgjigjja e saj përfshiu një element të gabuar.
Alba u përgjigj duke përmendur Malin e Zi, Serbinë, Maqedoninë, Shqipërinë dhe Bullgarinë.
Ndërsa katër të parat janë saktësisht shtetet fqinje të Kosovës, përfshirja e Bullgarisë ishte një huqje e madhe, pasi Kosova nuk ka kufi me këtë vend.
Ky moment u komentua gjerësisht nga publiku dhe ndjekësit e BBVK, të cilët e panë gabimin si një nga huqjet më të mëdha të Albës gjatë qëndrimit të saj në shtëpi.
Episodi risolli në pah se edhe gjatë sfidave të thjeshta, njohuritë mbi historinë dhe gjeografinë e vendit mbeten një pikë e rëndësishme që publikoja vë re me kujdes. /Telegrafi/