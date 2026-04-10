Kontrata e re e Spallettit vjen me premtime për transferime
Juventusi pritet të njoftojë zgjatjen e kontratës së trajnerit Luciano Spalletti, i cili sipas raportimeve të mediave të shumta në Itali do të ketë një rol të rëndësishëm edhe në vendimmarrjet e ardhshme për transferimet e klubit.
Spalletti mori drejtimin e skuadrës nga Igor Tudor në tetor dhe fillimisht kishte nënshkruar një marrëveshje deri në fund të sezonit 2025-26, me opsion zgjatjeje.
Sipas kontratës së re, trajneri italian pritet të mbetet i lidhur me klubin deri në verën e vitit 2028, me një pagë vjetore të vlerësuar rreth 5 deri në 6 milionë euro.
Vendimi për vazhdimin e bashkëpunimit raportohet se është finalizuar që në fillim të vitit kalendarik, pas fitores 3-0 ndaj Sassuolos në janar, e cila ishte pjesë e një serie pozitive prej shtatë ndeshjesh pa humbje, përfshirë pesë rezultate pozitive.
Sipas raportimeve nga media italiane, Juventusi i ka dhënë garanci Spallettit për investime në afatin kalimtar të verës, me synimin për të ndërtuar një skuadër konkurruese për trofe që menjëherë në sezonin e ardhshëm.
Klubi bardhezi pritet të përforcohet në të gjitha repartet, përfshirë portierin, mesfushën qendrore, sulmin dhe mbrojtjen.
Në listën e lojtarëve të lidhur me një transferim të mundshëm përmenden emra të njohur si Alisson Becker, Antonio Rudiger dhe Bernardo Silva.
Po ashtu, sipas “Tuttosport” dhe burimeve të tjera, Spalletti pritet të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në strategjinë e afatit kalimtar, me disa raportime që sugjerojnë se atij mund t’i jepen përgjegjësi që shkojnë përtej rolit tradicional të trajnerit, duke e pozicionuar si figurë kyçe edhe në drejtimin sportiv të klubit. /Telegrafi/