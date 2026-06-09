Interi po konsideron tri transferime nga i njëjti klub rival në Serie A
Raportet e së martës pretendojnë se Interi nuk po diskuton vetëm për transferimin e mundshëm të Oumar Solet me Udinesen, por gjithashtu është i interesuar të shtojë në listën e objektivave edhe Arthur Atta, ndërsa pritet të finalizojë blerjen e përhershme të mbrojtësit të ri Mattia Marello nga “Bianconerët”.
Sipas raportimeve të disa mediave gjatë javëve të fundit, Interi është i interesuar të afrojë Solet në repartin defensivë pas fitimit të dopietës vendore në sezonin 2025/26.
Solet do të hyjë në vitin e fundit të kontratës këtë verë, dhe ka pasur sugjerime se ai mund të zgjasë marrëveshjen me Udinesen përpara se të largohet më pas në huazim me opsion ose detyrim blerjeje.
Sipas raportimeve të Gianluca Di Marzio, përfaqësuesit e dy klubeve janë takuar së fundmi për të diskutuar një marrëveshje të mundshme për futbollistin francez.
Raporti i së martës shton se edhe mundësia e transferimit të bashkëkombësit të tij, Arthur Atta, është diskutuar në bisedimet mes palëve, ndërsa skuadra e Cristian Chivu po kërkon të forcojë një mesfushë tashmë shumë konkurruese.
Gjithashtu, Interi pritet të blejë përfundimisht edhe 18-vjeçarin Mattia Marello. Mbrojtësi i krahut ka kaluar sezonin 2025/26 me ekipin Primavera të Interit si huazim nga Udinese, ndërsa klubi zikaltër ka opsion blerjeje, i cili sipas Di Marzios do të aktivizohet./Telegrafi/