E kryer: Juventusi arrin marrëveshje me Spallettin për rinovimin e kontratës
Disa media në Itali raportojnë se rinovimi i kontratës së Luciano Spalletti te Juventus është tashmë një çështje e mbyllur dhe se “Zonja e Vjetër” do të bëjë të ditur zyrtarisht rinovimin e trajnerit të tyre para përfundimit të kësaj jave pune.
Sipas mediave si Gazzetta dello Sport dhe Tuttosport, Spalletti do të nënshkruajë një kontratë të re dyvjeçare që do të zgjasë deri në verën e vitit 2028.
Trajneri i mëparshëm i kombëtares italiane ishte bashkuar fillimisht me Bianconerët në një marrëveshje afatshkurtër deri në përfundim të sezonit 2025-26, në muajin tetor.
Gazzetta dello Sport raporton se rinovimi i kontratës së Spallettit do të bëhet publik “brenda 24 orëve të ardhshme”, ndërsa Tuttosport konfirmon se njoftimi do të bëhet të premten.
Spalletti pritet të marrë një pagë që varion midis 5 dhe 6 milionë euro në sezon. Disa media sugjerojnë se paga bazë do të jetë 5 milionë euro, ndërsa të tjera raportojnë 6 milionë euro duke përfshirë edhe bonuse.
Raportimet gjithashtu tregojnë se Spalletti do të paguhet rreth 3 milionë euro për punën e bërë nga tetori deri në përfundim të sezonit 2025/26.
Sipas Tuttosport, vendimi për të ofruar një kontratë të re Spallettit u mor pas fitores 3-0 të Juventusit jashtë fushe kundër Sassuolo më 6 janar, dhe se John Elkann ka biseduar me trajnerin mbrëmjen pas asaj ndeshjeje në Emilia Romagna.
Ndeshja kundër Sassuolos ishte fitorja e pestë në një seri prej shtatë ndeshjesh pa humbje për Juventusin.
Tashmë në agjendën e Juventusit janë edhe rinovimet e mundshme të kontratave për mesfushorët Weston McKennie dhe Manuel Locatelli./Telegrafi/