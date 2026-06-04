Interi gjen pasardhësin e Dumfries, italiani i ri kushton 30 milionë euro
Interi duket se ka gjetur zëvendësuesin ideal për Denzel Dumfries, teksa mbrojtësi holandez po afrohet gjithnjë e më shumë me një transferim te Real Madridi.
Sipas raportimeve të fundit nga Spanja, Dumfries mund të jetë një nga përforcimet e para të “Los Blancos” për sezonin 2026/27.
Mbrojtësi i djathtë 29-vjeçar ka një klauzolë lirimi prej vetëm 20 milionë eurosh, çka e bën atë një mundësi shumë tërheqëse për klubin madrilen.
Reali po kërkon një zëvendësues afatgjatë për Dani Carvajalin dhe e sheh reprezentuesin holandez si profilin ideal për të forcuar krahun e djathtë.
Ndërkohë, Interi nuk ka humbur kohë dhe ka nisur lëvizjet për të siguruar pasuesin e tij.
Klubi zikaltër ka vënë në shënjestër Marco Palestrën, talentin italian 21-vjeçar që është në pronësi të Atalantës.
Sezonin e kaluar ai ishte i huazuar te Cagliari, ku tregoi potencial të madh në Serie A dhe tërhoqi vëmendjen e disa klubeve të rëndësishme.
Drejtuesit e Interit e konsiderojnë Palestrën si profilin e duhur për të trashëguar rolin e Dumfries.
Ai vlerësohet për aftësitë në fazën sulmuese, shpejtësinë dhe sigurinë në mbrojtje, karakteristika që përputhen me kërkesat e futbollit modern.
Për më tepër, mosha e re i jep hapësirë të madhe zhvillimi dhe mundësinë për t’u shndërruar në një nga mbrojtësit më premtues të kampionatit italian.
Raportet bëjnë të ditur se Interi ka vendosur tashmë kontaktet e para me rrethin e lojtarit, ndërsa marrëveshja mund të arrijë vlerën e rreth 30 milionë eurove.
Nëse largimi i Dumfries drejt Madridit finalizohet, atëherë Palestra pritet të jetë zgjedhja kryesore e klubit milanez për të ruajtur konkurrueshmërinë në Serie A dhe në arenën evropiane.
Lëvizjet e mundshme të Dumfries dhe Palestrës tregojnë strategjitë e qarta të dy klubeve në afatin kalimtar të verës.
Real Madridi synon të përforcojë një pozicion kyç me një futbollist të dëshmuar në nivelet më të larta, ndërsa Interi po investon te një lojtar me perspektivë të madhe për të ardhmen. /Telegrafi/