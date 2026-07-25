Interi shpreson të përsërisë formulën e transferimit të Akanjit me Romeron
Interi shpreson që Tottenham Hotspur do ta ulë çmimin prej 50 milionë eurosh për Cristian Romeron, por mund të përmbushë edhe kërkesat e Spurs për sa kohë që ata pranojnë një marrëveshje huazimi me detyrim blerjeje.
Interi po përpiqet të nënshkruajë mbrojtësin e Tottenhamit dhe Argjentinës, Romeron, dhe u takua me agjentin e mbrojtësit në Milano të premten.
Sipas raportit të fundit nga Gazzetta dello Sport, Interi është ende duke përgatitur një ofertë fillestare për Tottenhamin, por është në dijeni se çmimi i kërkuar nga skuadra e Ligës Premier është 50 milionë euro.
Nerazzurrët do të vazhdojnë bisedimet me ekipin e lojtarit në ditët në vijim, duke shpresuar të gjejnë një mënyrë për të ulur kërkesat e Spurs.
Megjithatë, sipas Gazzetta dello Sport, Nerazzurrët mund të pranojnë të investojnë një shumë të ngjashme për sa kohë që Tottenham pranon ta shesë Romeron në huazim me detyrim blerjeje.
L'Inter studia il colpo Romero: si lavora sull'idea della "formula Akanji", tutti i dettagli https://t.co/nPkaV2quJp
— Fcinter1908 (@fcin1908it) July 25, 2026
Interi tashmë nënshkroi me Manuel Akanji nga Manchester City verën e kaluar duke përdorur saktësisht të njëjtën formulë, edhe pse, në atë kohë, tarifa e transferimit për të nënshkruar mbrojtësin zviceran pas një periudhe fillestare huazimi ishte 15 milionë euro.
Romero është i hapur për t'u rikthyer në Serie A pasi luajti me Atalantën dhe Genoan, ndërsa ishte edhe lojtar nën pronësi të Juventusit, por pa luajtur asnjë ndeshje. /Telegrafi/