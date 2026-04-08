Juventusi është gati të ofrojë 40 milionë euro për yllin e Man Utd
Juventusi ka shprehur interes për mesfushorin Manuel Ugarte, teksa Manchester United duket i hapur për ta lënë lojtarin të largohet gjatë verës.
Sipas raportimeve të Tuttomercato, klubi italian është i gatshëm të ofrojë rreth 40 milionë euro për 24-vjeçarin, një shumë që United mund të konsiderojë të pranueshme ndërsa analizojnë rinovimin e skuadrës për sezonin e ardhshëm.
Ugarte ka pasur vështirësi për të gjetur konsistencë që nga mbërritja në Angli, duke mos arritur të riprodhojë formën që e bëri një nga mesfushorët më premtues të Evropës gjatë kohës së tij te Sporting.
Edhe një periudhë e mëparshme te PSG nuk arriti ta rikthente nivelin e tij, dhe sfidat kanë vazhduar në ‘Old Trafford’.
Megjithatë, interesi për përfaqësuesin uruguaian mbetet i fortë.
AS Monaco po ndjek situatën e tij nga afër dhe mund të hyjë në garë me afrimin e fund-sezonit.
Këtë sezon, Ugarte ka regjistruar 23 paraqitje për Manchester United, kryesisht si zëvendësues, pa shënuar gol apo asistim. /Telegrafi/