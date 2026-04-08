Lista e zezë e Carrick, shtatë shitje që Man Utd dëshiron të finalizojë në verë
Manchester United duhet të mbledhë së paku 100 milionë funte (115 milionë euro) nga shitjet për të financuar një ristrukturim të thellë që do ta kthejë klubin në elitën evropiane. kontinentale.
Ky operacion ambicioz i largimit përfshin emra të mëdhenj si Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Andre Onana, Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Jadon Sancho dhe Tyrell Malacia.
Manchester United do ta fillojë këtë proces me qëllim përmbushjen e rregulloreve të qëndrueshmërisë financiare të vendosura nga Liga Premier dhe UEFA. Bordi, i udhëhequr nga Sir Jim Ratcliffe, e kupton se për të tërhequr yje të rinj është e domosdoshme të ulet fatura e pagave dhe të sigurohet likuiditet i menjëhershëm.
Raportet e fundit tregojnë se klubi tashmë po negocion transferime të përhershme për asetet e tij kryesore sulmuese dhe mbrojtëse në një riorganizim të paprecedentë. Suksesi i këtij operacioni do të përcaktojë aftësinë e Carrick për të forcuar një projekt që tashmë i ka sytë nga Liga e Kampionëve e ardhshme.
United shpreson të sigurojë afër 64 milionë funte (73.5 milionë euro) përmes largimeve të përbashkëta të Rashford dhe Hojlund. Sulmuesi anglez duket se do të shkojë te Barcelona, ndërsa sulmuesi danez ka një ofertë të fortë nga Napoli.
Për të siguruar një bilanc pozitiv, klubi synon të sigurojë të paktën 19 milionë funte (22 milionë euro) për portierin Onana, duke shmangur kështu humbje të konsiderueshme kontabël. Megjithatë, supozohet se shitjet e Ugarte dhe Zirkzee do të kenë një ndikim negativ në investimin fillestar të bërë për të dy lojtarët.
Ugarte, i cili erdhi si një zgjidhje për mesfushën, nuk ka arritur ta pozicionojë veten plotësisht dhe klubi do ta pranojë largimin e tij për të rikuperuar pak kapital. Ndërkohë, sulmuesi Zirkzee gjithashtu nuk ka arritur të përmbushë pritjet për gola, duke e bërë atë një kandidat të mundshëm për largim këtë verë.
Ristrukturimi jo vetëm që përfshin shitje shumëmilionëshe, por edhe largimin e lojtarëve, kontratat e të cilëve me klubin do të përfundojnë përgjithmonë. Emra të shquar në këtë drejtim përfshijnë Sancho dhe Malacia, të cilët do të largohen nga klubi si lojtar të lirë pas periudhave të shënuara nga mospërputhja.
Sancho do t’i japë fund një periudhe me ulje-ngritje të vazhdueshme, duke liruar një nga pagat më të larta në listë për të lejuar nënshkrime të reja. Malacia, i penguar nga problemet fizike, do të kërkojë gjithashtu një klub të ri jashtë Mançesterit pasi nuk është pjesë e planeve të ardhshme të stafit aktual të trajnerëve.
Largimi i këtyre lojtarëve, së bashku me atë të Casemiros, do të lejojë kursime masive në paga, duke tejkaluar 350,000 funte në javë vetëm për brazilianin. Rashford, një ikonë e klubit për vite me radhë, do t'i japë fund kohës së tij në Old Trafford për të kërkuar një sfidë të re profesionale për të rigjallëruar karrierën e tij. /Telegrafi/