Konfirmohet oferta e madhe prej 100 milionë eurosh për Raphinhan
Raphinha është sërish në qendër të tregut të transferimeve, sipas thashethemeve të fundit për transferime nga Barcelona. Sulmuesi anësor brazilian ka një ofertë shumë fitimprurëse në tavolinë nga Arabia Saudite, e cila mund të arrijë në 100 milionë euro dhe të ndryshojë plotësisht planet e klubit katalunas. Gjithçka tregon se ai do të largohet nga Camp Nou këtë verë.
Oferta u pëlqen të gjitha palëve, megjithëse lojtari nuk dëshiron të marrë një vendim të menjëhershëm. Aktualisht me Brazilin në Kupën e Botës, Raphinha preferon të presë deri në fund të turneut përpara se të vendosë për një të ardhme që duket gjithnjë e më pak e mundshme të jetë në Camp Nou. Mund të bëhet përparim i konsiderueshëm në javët në vijim.
Barcelona e konsideron Raphinhan një lojtar shumë të rëndësishëm në projektin e Hansi Flick. Trajneri gjerman vlerëson intensitetin e tij, presionin, shpirtin konkurrues dhe aftësinë e tij për të performuar në ndeshje të mëdha.
Ai nuk është një lojtar i zakonshëm në skuadër. Që nga mbërritja e Flick, braziliani ka fituar rëndësi, lidership dhe liri sulmuese, duke u bërë një nga sulmuesit më me ndikim të ekipit.
Ofertë e çmendur për Rahphinan me 48 milionë euro në sezon, a do të largohet braziliani nga Barcelona?
Problemi është se oferta saudite e ndryshon lojën. Për një klub që vazhdon të shqyrtojë me kujdes çdo transaksion për shkak të situatës së tij të pasigurt financiare, marrja e 100 milionë eurove për një lojtar 29-vjeçar është një mundësi e madhe.
Raphinha është nën kontratë deri në vitin 2028, pasi e ka zgjatur marrëveshjen me Barcelonën në vitin 2025. Kjo i lejon klubit të negociojë nga një pozicion i fortë dhe të mos pranojë një shitje nën pritjet e tyre.
Megjithatë, mosha e lojtarit është gjithashtu një faktor. Barça e di se ky mund të jetë momenti për të marrë çmimin më të mirë të mundshëm për një sulmues anësor që ende ruan një reputacion të fortë ndërkombëtar.
Në rrethana të tjera, largimi i tij do të ishte pothuajse i paimagjinueshëm. Por tregu saudit është i gatshëm të paguajë shifra përtej logjikës evropiane dhe ky realitet e detyron Barcelonën të dëgjojë.
Lojtari nuk dëshiron të shpërqendrohet gjatë Kupës së Botës . Raphinha është i përqendruar te Brazili dhe plani i tij është të shtyjë çdo vendim të rëndësishëm derisa të përfundojë pjesëmarrja e Selecaos.
Ky qëndrim ka kuptim. Një performancë e mirë në Kupën e Botës mund ta rrisë më tej vlerën e saj, ta forcojë pozicionin e saj negociues dhe t’u hapë derën pretendentëve të rinj në Evropë ose Arabinë Saudite.
Arabia Saudite i është afruar atij edhe në raste të tjera. Mundo Deportivo raportoi së fundmi se Al Hilal dhe Al Nassr po përgatiteshin për një ofensivë të madhe, me një ofertë prej afër 80 milionë eurosh për Barçën dhe një pagë dukshëm më të lartë për lojtarin.
Muaj më parë u fol edhe për oferta afër 90 milionë eurosh. Gjatë të gjitha këtyre përpjekjeve, Raphinha mbajti një qëndrim të kujdesshëm dhe e bëri të qartë se nuk donte të nxitohej për asgjë.
Tani situata mund të jetë ndryshe. Shifra prej 100 milionë eurosh e vendos operacionin në një nivel tjetër dhe mund t’i bëjë si lojtarin ashtu edhe ekipin e tij të mendojnë. /Telegrafi/