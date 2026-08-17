Jorge Mendes – arkitekti që e transferoi Moreiran te Milani për më shumë se 50 milionë euro
Jorge Mendes duket se ka luajtur një rol të rëndësishëm në transferimin e Diego Moreiras te Milani, me klubin italian që ka arritur marrëveshje me Strasbourg për anësorin belg në një lëvizje që erdhi papritur.
Milani raportohet se ka rënë dakord për transferimin e Moreiras për një shumë që mund të kalojë 50 milionë euro, ndërsa disa burime pretendojnë se agjenti i njohur portugez, Jorge Mendes, ka qenë “truri” pas negociatave.
Ky është rasti i dytë gjatë kësaj vere kur Milani arrin marrëveshje me një klub për një lojtar pa pasur më herët shumë raportime publike për interesimin apo negociatat.
Një situatë e ngjashme ishte parë edhe në transferimin e Goncalo Ramos nga Paris Saint-Germain, ku marrëveshja u mbyll shpejt dhe pa shumë negociata për çmimin.
Kjo mënyrë e veprimit mund të nënkuptojë se Milani paguan më shumë se sa do të dëshironte, por në të njëjtën kohë i mundëson klubit t’i përfundojë transferimet shpejt dhe pa shumë komplikime.
Moreira kishte qenë gjithashtu në radarët e Romës dhe RB Leipzigut, por raportohet se Milani ka arritur marrëveshje për një shumë bazë prej 45-50 milionë eurosh, ndërsa marrëveshja përfshin edhe bonuse dhe 10 për qind të një shitjeje të ardhshme të lojtarit.
Në total, kostoja e transferimit pritet të jetë të paktën 53 milionë euro.
Disa media italiane, përfshirë Sky Sport Italia, Sport Mediaset, Calciomercato dhe MilanNews, kanë raportuar se Jorge Mendes ka pasur një rol kyç në negociatat për transferimin e Moreiras.
Agjenti portugez ka lidhje të hershme me klubin kuqezi dhe duket se ka ndihmuar edhe në këtë marrëveshje.
Ndërkohë, një detaj tjetër kishte ngjallur dyshime për një transferim të mundshëm të Moreiras te Milani. Dy javë më parë, lojtari publikoi një video gjatë stërvitjes në pushime, ku shfaqej duke u ushtruar me fanellën e Milanit të ish-futbollistit të Belgjikës, Alexis Saelemaekers.
Në atë kohë, videoja u konsiderua thjesht si një detaj interesant, por pas marrëveshjes së papritur mes Milanit dhe Strasbourgut, ajo tashmë shihet si një sinjal i hershëm për destinacionin e ardhshëm të Moreiras./Telegrafi/