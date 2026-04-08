Kompany: Rikthimet e Real Madridit? E di që ndeshja nuk ka mbaruar
Vincent Kompany është i kënaqur me fitoren e Bayern Munichut në udhëtim te Real Madridi, por e di se asgjë nuk ka përfunduar dhe gjithçka duhet të konfirmohet në javën e ardhshme në Gjermani.
Kompany ishte një trajner i lumtur pas fitores 2-1 në ‘Santiago Bernabeu’. Trajneri i Bayernit e përjetoi ndeshjen me të njëjtin intensitet si lojtarët e tij dhe, në fishkëllimën e fundit, ai e shprehu gjithë gëzimin e tij me një gjest ngazëllimi të pastër.
Në konferencën për shtyp pas ndeshjes, ai theksoi se sa krenar ishte për ekipin e tij dhe sa i kënaqur ishte me një rezultat që u jep atyre një avantazh shumë të rëndësishëm për ta mbrojtur në Mynih javën e ardhshme.
“Nuk mendoj se e lamë Real Madridin të shpëtonte pa u ndëshkuar. Jam i kënaqur me rezultatin. Është një fitore dhe çdo fitore në Bernabeu është e rëndësishme. Tani ndeshjen e radhës e luajmë në shtëpi dhe kemi një avantazh”, ka thënë fillimisht Kompany.
“Ne e respektojmë cilësinë e Real Madridit sepse ata janë tepër të rrezikshëm, por edhe ne kemi qenë. Ekipi ynë gjithmonë ka të drejtë të ëndërrojë fitoret sepse po luajmë shumë mirë. Do të rifillojmë mentalisht dhe do të përpiqemi të fitojmë përsëri në Mynih. E di që kjo ndeshje nuk ka mbaruar ende”.
“Rikthimet e Real Madridit? Mendoj se kemi qenë shumë të respektueshëm për Real Madridin; e vlerësojmë llojin e ekipit që janë. Por kjo është edhe ajo që jemi ne. Do të përpiqemi të fitojmë përsëri. Të fitosh kundër ekipit më të mirë në garë është një sfidë e madhe, por e dimë që ata janë një ekip i shkëlqyer”.
“Jam i kënaqur me rezultatin, por e di që kjo nuk ka mbaruar ende. Nuk do të merremi me kaq. Nëse djemtë e mi fitojnë javën tjetër, atëherë do ta ndiej atë ndjenjë gëzimi”, përfundoi trajneri i Bayernit. /Telegrafi/