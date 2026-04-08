Arbeloa pas humbjes: Nëse ndonjë ekip mund të fitojë në Mynih, ai është Real Madridi
Alvaro Arbeloa e di më mirë se kushdo se çfarë është i aftë të bëjë Real Madridi në Evropë. Kjo është arsyeja pse ai tashmë e ka përqendruar të gjithë vëmendjen e tij në ndeshjen e kthimit në Mynih, ku Los Blancos do të kenë nevojë për një sukses si shumë të tjerë që kanë arritur në Ligën e Kampionëve.
Real Madridi u mposht në shtëpi me rezultat 2-1 nga Bayern Munichu, por trajneri spanjoll i Mbretërve beson në rikthimin e skuadrës së tij dhe një vend në gjysmëfinale.
Arbeloa beson dhe do të sigurohet që skuadra të besojë tek ai. Fitorja në Allianz Arena është një sfidë e denjë për Real Madridin. Arbeloa u ankua për kartonin e verdhë që iu dha Aurilien Tchouameni dhe faktin se ndërhyrja e fortë ndaj Kylian Mbappe në pjesën e dytë nuk ishte një karton i kuq.
👔 @AArbeloa17: "Si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid".
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
“Mendoj se është një humbje që mund ta kishim shmangur me pak më shumë fat. Bëmë dy humbje topi që duhej t'i kishim shmangur, dhe kundër ekipeve si kjo, nëse bën gabime të tilla, i paguan për to. Nëse ndonjë ekip mund të fitojë në Mynih, ai është Real Madridi. Ne jemi Real Madridi, e dimë sa e vështirë është të fitosh atje, por do ta bëjmë”, ka thënë fillimisht Arbeloa.
“Pezullimi i Tchouamenit? Është një humbje e konsiderueshme për shkak të një kartoni që pa gjyqtari, por ne kemi mundësi të besueshme. Gjithashtu, nuk e di se si nuk e përjashtoi për faullin ndaj Mbappes; këto janë vendime që janë të vështira për t'u kuptuar”.
“Unë mbështetem te lojtarët e mi për ndeshjen e kthimit. I admiroj ambicien dhe dëshirën e tyre për të mos humbur. Jam shumë i bindur se mund të shkojmë në Gjermani dhe të fitojmë”, përfundoi trajneri i Real Madridit. /Telegrafi/