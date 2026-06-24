Klubeve angleze iu këshillohet transferimi i 20-vjeçarit që njihet me nofkën “Maradona”
Ibrahim Maza po shndërrohet në një nga zbulimet më të mëdha të Kupës së Botës 2026, ndërsa paraqitjet e tij me Algjerinë kanë tërhequr vëmendjen e shumë njohësve të futbollit evropian.
Mesfushori ofensiv 20-vjeçar ka qenë titullar në dy ndeshjet e para të grupit J kundër Argjentinës dhe Jordanisë, duke vazhduar formën e mirë që tregoi sezonin e kaluar me Bayer Leverkusenin.
Maza iu bashkua klubit gjerman verën e kaluar nga Hertha Berlini për rreth 10.3 milionë funte dhe kontribuoi me pesë gola dhe shtatë asistime në 44 ndeshje në të gjitha garat, duke ndihmuar ekipin të sigurojë një vend në Ligën e Evropës pas përfundimit në pozitën e gjashtë në Bundesligë.
Paraqitjet e tij kanë bërë që tifozët ta pagëzojnë me nofkën “Mazadona”, në nder të legjendës argjentinase Diego Maradona.
Gazetari dhe komentatori i njohur i futbollit evropian, Andy Brassell, beson se një klub i Ligës Premier duhet të rrezikojë dhe të transferojë talentin algjerian para se vlera e tij të rritet edhe më shumë.
“Mendoj se Ibrahim Maza i Algjerisë, i cili u bë pjesë e ekipit të parë të Leverkusenit në fillim të sezonit të kaluar si adoleshent”.
“Pasi ekipi ishte në një situatë të vështirë pas largimit të Erik ten Hag vetëm pas tri ndeshjeve, ata kishin nevojë për dikë rreth të cilit do të ndërtonin skuadrën”.
“Do të mendoje se ai do të ishte një lojtar më me përvojë, por ishte ky djalosh që mbushi 20 vjeç sezonin e kaluar”.
Brassell veçoi veçanërisht paraqitjen e Mazës kundër Manchester Cityt në Ligën e Kampionëve si momentin që tregoi potencialin e tij të jashtëzakonshëm.
“Mendoj se momenti kyç për të kuptuar se deri ku mund të arrijë ishte mënyra si luajti kundër Manchester Cityt në Ligën e Kampionëve, kur Leverkuseni fitoi atje sezonin e kaluar”.
“Ai e kontrolloi ndeshjen, e kontrolloi plotësisht ndeshjen në moshën 20-vjeçare”.
“Ai është një lojtar që mund të luajë më thellë në mesfushë, të dalë me topin në këmbë, është inteligjent në posedim, mund ta marrë topin nën presion dhe ta shpërndajë me saktësi”.
“Dhe me kalimin e kohës mund të shtojë edhe më shumë gola në lojën e tij. Mendoj se dikush duhet të provojë ta transferojë”.
“Sepse ai është një lojtar që nga ky moment vetëm sa do të bëhet më i shtrenjtë”.
Sipas Brassell, fakti që Bayer Leverkuseni nuk do të luajë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm mund të bëjë që Maza të mos marrë të njëjtën vëmendje globale si talentet e tjerë të rinj.
“Leverkuseni nuk do të luajë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm, kështu që njerëzit nuk do ta shohin në atë skenë dhe të thonë: 'Uau'”.
“Por kushdo që e ndjek Leverkusenin e di se ky djalë është një lojtar serioz dhe se ai mund të drejtojë lojën e një skuadre”.
“Mendoj se ai do të ishte i jashtëzakonshëm në Ligën Premier”.
Tashmë vëmendja e Mazës dhe Algjerisë do të përqendrohet te ndeshja e fundit e fazës së grupeve kundër Austrisë, e cila do të zhvillohet të dielën./Telegrafi/