Klodi: Po të doja lojë çiftesh do të bëhesha bashkë me Elijonën
Banori i Big Brother VIP Kosova 4, Klodian Mihaj, ka folur rreth lojërave brenda shtëpisë më të madhe në vend.
Teksa shprehej me Aurorën, Klodi tha se nëse do donte lojëra çiftesh, ai do të krijonte marrëdhënie me Elijonën.
"Me pas dashur të bëj lojë unë isha bërë me Elijonën e di që rrjeti ndezet. Nuk e kam atë qëllim", u shpreh ai.
Foto: Instagram
Tutje theksoi: "Edhe kur kam pa diçka gabim te ajo unë ia kam thënë, si reagimet e xhelozisë, s'mund të kesh për dikë që nuk është i joti".
Klodi e thekson se këtë marrëdhënie nuk e ka shfrytëzuar për lojë, edhe pse e di se do bënte bujë të madhe.
Elijona ndërkaq ka shprehur haptazi pëlqim për Klodin, ndonëse ky i fundit ka një lidhje dashurie jashtë.
Ai ka lënë të dashurën në Itali, me të cilën është në një romancë që një kohë. /Telegrafi/