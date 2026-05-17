Paris Hilton habit me transformimin në pasarelën e Gucci-t në New York
Paris Hilton tërhoqi gjithë vëmendjen gjatë sfilatës “GucciCore” në New York, ku u shfaq me një pamje krejt ndryshe nga ajo që publiku është mësuar të shohë.
Ylli i njohur hoqi dorë përkohësisht nga flokët e saj ikonike bjonde dhe u paraqit në pasarelë me një paruke të gjatë brune dhe balluke, duke bërë që shumë fansa ta cilësonin si “të panjohshme”.
Për eventin e organizuar nga Gucci në Times Square, Paris kishte zgjedhur një fustan të verdhë mëndafshi me detaje fjongo dhe rripin karakteristik të markës italiane, ndërsa pamjen e kompletoi me një pallto të zezë me gëzof dhe çizme lëkure, shkruan DailyMail.
Në rreshtin e parë të sfilatës ishin të pranishëm edhe emra të njohur si Kim Kardashian, Mariah Carey dhe Shawn Mendes.
Mbrëmja mblodhi shumë figura të njohura të modës dhe showbiz-it, përfshirë Cindy Crawford, Emily Ratajkowski, Tom Brady dhe Candice Swanepoel, të cilët parakaluan ose morën pjesë në eventin luksoz të modës. /Telegrafi/