Kit Harington foli për rehabilitimin dhe betejën me varësinë pas serialit "Game of Thrones"
Aktori britanik Kit Harington ka folur hapur për periudhën e vështirë që kaloi pas përfundimit të serialit megapopullor "Game of Thrones", duke zbuluar detaje të luftës së tij me varësinë dhe procesin e rikuperimit që pasoi.
Aktori, i cili është i njohur për publikun në mbarë botën për rolin e tij si Jon Snow, pranoi se pas përfundimit të serialit, ai u përball me probleme serioze që lidhen me shëndetin mendor dhe varësinë nga alkooli.
Siç theksoi ai, fama, presioni publik dhe ndryshimet e papritura në jetë lanë një gjurmë të thellë në gjendjen e tij mendore.
"Kalova një periudhë ku isha në një vend shumë të errët. Nuk doja që njerëzit të më shihnin si dikë që kishte një problem, por përfundimisht më është dashur ta pranoj me vete se kisha nevojë për ndihmë", tha Harington.
Aktori zbuloi se në vitin 2019, vendosi të kërkonte ndihmë profesionale dhe kaloi ca kohë në një qendër rehabilitimi. Atëherë, thotë ai, u përball seriozisht me problemet e tij për herë të parë dhe filloi të punonte për rikuperimin e tij.
"Gjëja e parë që bëra ndërsa seriali ishte në transmetim ishte të shkoja në qendër rehabilitimi. Ishte një përvojë shumë e pazakontë. Vendosa të shkoja në qendër rehabilitimi pikërisht kur u transmetua episodi i parë. Isha atje për gjashtë javë, i izoluar, pa telefon. Më duhej të lija alkoolin. Më duhej të mblidhja veten", shtoi ai.
Periudha pas transmetimit të sezonit të fundit të serialit ishte veçanërisht e vështirë, kur atij iu desh të përballej me faktin se projekti që kishte shënuar pothuajse një dekadë të jetës së tij kishte ardhur në fund. /Telegrafi/