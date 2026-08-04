Nis rehabilitimi i i një pjese të kanalit të Ibër-Lepencit
Sot, në Zubin Potok nisi përurimi i rehabilitimit të një pjese të kanalit të Ibër-Lepencit, projekt që sipas krerëve të shtetit synon forcimin e sigurisë ujore dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike në vend.
Në ceremoni morën pjesë kryeministri në detyrë, Albin Kurti, dhe ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, të cilët vlerësuan rëndësinë e investimit për furnizimin me ujë, prodhimin e energjisë dhe sigurinë në vendin tonë.
Shpërthimi në kanalin e Ibër-Lepencit ndodhi më 29 nëntor 2024 Zubin Potok, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe ndërprerje të sigurisë me ujë.
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