Klodi: Nuk kam dashur t'ia shpreh pëlqimin Elijonës, pasi do të dilja tradhtar
Klodian Mihaj në Post Big Brother e ka pranuar se ka një pëlqim për Elijona Binakajn.
Ndonëse kjo nuk pritej, pasi në kohën se ishte brenda këtij formati ka qenë më i rezervuar.
I njëjti theksoi se nuk ka dashur të shprehet, pasi do dilte si tradhtar, për shkak se kishte lidhje jashtë.
Foto: YouTube
"E kam menduar se dal si tradhtar nëse them se më pëlqen dikush. Nuk ka qenë e lehtë", tha ai.
Elijona nga ana tjetër tha: "Normal që u shlirova më në fund e tha. Unë shumë shpesh i kam thënë se nuk është i sinqertë me veten e vet, nuk kam dashur t'ia nxjerr me zor".
Foto: YouTube
"Edhe unë e kam marrë rrezikun që i kam shprehur pëlqim", shtoi mes tjerash banorja.
Mbetet për t'u parë nëse do të ketë diçka më shumë mes tyre jashtë Big Brother. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com