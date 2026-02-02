Klodi - Elijonës: Po të isha beqar do të ishte ndryshe
Është diskutuar sërish raporti në mes të Klodian Mihajt dhe Elijona Binakajt.
Në një klip që u publikua në Prime, janë sqaruar disa momente në mes tyre, ku edhe bënë disa deklarata.
Klodi kishte lënë të kuptohej se po të ishte beqar do të vepronte ndryshe në marrëdhënie me të.
Foto:YouTube
I njëjti gjithashtu u shpreh se Elijona i ka gjitha të mirat, një vajzë siç ai do.
Banorja theksoi se i ka lënë një hapësirë për të ardhmen, një shpresë në mes tyre.
Foto: YouTube
"Unë nuk e di që i kam dhënë shpresë për lidhje, është fjalë shumë e madhe. Nuk e di që e kam bërë", shtoi Klodi.
"Këtu brenda je i izoluar ndjen gjithçka shumë më shumë. E vlerësoj si shok. Mendoj që duhet të marrë fund kjo pjesa e pëlqimit", tha në fund Elijona. /Telegrafi/
