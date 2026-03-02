Klodi e konfirmon se e dashura e tij ishte në Prishtinë në ditën e finales: Jemi takuar
Në Post Big Brother, Klodian Mihaj, e pranon se e dashura e tij italiane ka qenë në Prishtinë në ditën e finales së këtij edicioni.
Ajo theksoi se ishte në të njëjtin hotel dhe se kishte ardhur bashkë me familjen e saj.
I njëjti shton se kanë biseduar dhe se do ta shohin marrëdhënien e tyre në vazhdimësi.
Foto: YouTube
"Sinqerisht kam folur me të, kemi biseduar. Kam dëshirë të kem pak kohë për veten time. Pak e bezdisur", tha ajo.
Tutje shtoi: "E mora vesh që ka ardhur në Kosovë, ka qenë bashkë me familjen në Kosovë. E kemi takuar".
Mbetet për t'u parë në vazhdim nëse do të kenë një raport akoma, apo do të shkëputet tërësisht.
Nga ana tjetër, Klodi e pranoi se ka pasur një pëlqim për Elijonën, por që ka hezituar t'ia thotë. /Telegrafi/
