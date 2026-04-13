Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton u fotografuan në Coachella me maska për t'u fshehur nga publiku
Ylli i famshëm televiziv, Kim Kardashian dhe piloti britanik i Formula 1, Lewis Hamilton, u panë së bashku gjatë festivalit muzikor Coachella dhe u shfaqën me maska për t'u fshehur nga publiku.
Dyshja u panë të shtunën në mbrëmje duke ndjekur një performancë të këngëtarit Justin Bieber.
Ata lëvizën nëpër audiencë të shoqëruar nga rojet e sigurisë, duke u përpjekur të qëndronin sa më të padukshëm pavarësisht interesit të madh të të pranishmëve.
Dëshmitarët raportojnë se Kardashian dhe Hamilton e kaluan pjesën më të madhe të kohës së bashku, duke qëndruar afër njëri-tjetrit dhe në një moment madje duke mbajtur duart ndërsa përshkonin turmën e festivalit.
Çifti u përpoq të fshihej me Kim që u mbështoll me një shall rreth kokës për të mbuluar fytyrën dhe Hamilton një kapelë, syze dielli dhe një shall mbi mjekër.
Kim Kardashian and Lewis Hamilton were spotted at Justin Bieber’s Coachella 2026 set — with Kim holding onto Lewis’ arm 👀Sweet💕 pic.twitter.com/GjbV7V6dYz
Çifti është parë gjithnjë e më shumë së bashku që nga paraqitja e tyre në Super Bowl, dhe së fundmi u fotografuan duke ngarë me shpejtësi makinën në parkingun Daikoku në Tokio.
Në fund të marsit, një burim konfirmoi për People se Kardashian dhe Hamilton po qëndronin së bashku në Tokio.
Me të ishin edhe fëmijët e saj më të vegjël, Saint, Chicago dhe Psalm, të cilët i ndan me ish-bashkëshortin e saj Kanye West. /Telegrafi/