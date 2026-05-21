Vanessa Trump diagnostikohet me sëmundjen e rëndë
Vanessa Trump është diagnostikuar me kancer të gjirit.
Trump e ka ndarë lajmin në një postim në Instagram të mërkurën. Ajo tha se po punon ngushtë me ekipin e saj mjekësor për një plan trajtimi dhe se tashmë i është nënshtruar një procedure më herët gjatë javës.
“Po qëndroj e fokusuar dhe me shpresë, e rrethuar nga dashuria dhe mbështetja e familjes sime, fëmijëve të mi dhe njerëzve më të afërt”, ka shkruar ajo.
Trump, 48 vjeç, falënderoi ndjekësit për mirësinë dhe mbështetjen.
Foto: Vanessa Trump / Instagram
“Ju lutem kërkoj privatësi ndërsa fokusohem te shëndeti dhe shërimi im”, përfundoi ajo.
Ish-kunata e saj, Ivanka Trump, shprehu mbështetjen duke komentuar: “Po lutem për forcën tënde të vazhdueshme dhe një shërim të shpejtë. Të dua mama”.
Vanessa Trump u pa për herë të fundit në publik duke festuar diplomimin e shkollës së mesme të vajzës së saj Kai të premten. Kai, 19 vjeçe, vajza e Vanessa Trump dhe Donald Trump Jr., shijoi një darkë në restorantin Blackbird në Naples, Florida, së bashku me prindërit e saj.
Të pranishëm ishin gjithashtu vajza 32-vjeçare e presidentit Donald Trump, Tiffany Trump, dhe bashkëshorti i saj, Michael Boulos, si dhe e fejuara e Donald Jr., Bettina Anderson.
Bettina Anderson dhe Vanessa Trump u përqafuan në një moment dhe u panë në marrëdhënie miqësore.
Vanessa Trump ka pesë fëmijë — Kai, Donald, Tristan, Spencer dhe Chloe — me ish-bashkëshortin e saj. Çifti u divorcua në vitin 2018 pas 12 viteve martesë.