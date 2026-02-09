Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton shfaqen së bashku për herë të parë në Super Bowl
Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton janë parë publikisht së bashku për herë të parë gjatë Super Bowl, duke ndezur edhe më shumë thashethemet për një lidhje mes tyre.
Dyshja u kap nga kamerat e NBC teksa ndiqnin ndeshjen mes Seattle Seahawks dhe New England Patriots në stadiumin Levi’s, ku kishin një suitë private.
Sipas burimeve për The US Sun, prania e tyre u bë temë kryesore bisede mes mysafirëve VIP, ndërsa stafi dhe të pranishmit përpiqeshin t’i shihnin nga afër.
Dëshmitarët thanë se Hamilton dhe Kardashian lëviznin së bashku në korridore dhe shfaqeshin të afërt e të relaksuar mes miqve.
Raportohet gjithashtu se Hamilton i ka thënë Kim se do ta prezantojë me nënën e tij në të ardhmen, ndërsa ajo e ka pranuar me një buzëqeshje.
Kjo paraqitje publike vjen vetëm pak kohë pasi u përhapën lajmet se dyshja po dilte në heshtje. /Telegrafi/